Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Jest decyzja Komisji Europejskiej

"Komisja Europejska zaakceptowała kompletny model wsparcia dla projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Wniosek o notyfikację Polska złożyła we wrześniu 2024 roku. KE zaakceptowała pomoc publiczną dla projektu w niespełna 12 miesięcy od otwarcia postępowania – niemal dwa razy szybciej niż w przypadku ostatniej tego typu decyzji w Europie" – podało Ministerstwo Energii.

– Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej staje się faktem, a decyzja Komisji Europejskiej podkreśla ogromną siłę projektu, który realizujemy. To nasz rząd zapewnił mu finansowanie i wystąpił o zgodę Komisji, którą otrzymaliśmy w rekordowym czasie – poniżej 12 miesięcy. Jest to potwierdzenie, że nasze działania są nie tylko ambitne, ale także szybkie i niezwykle skuteczne. Energia z atomu będzie jednym z fundamentów polskiego miksu energetycznego. Dziś postawiliśmy niezwykle ważny krok w kierunku jej uwolnienia. Energetyka jądrowa stanie się fundamentem polskiego bezpieczeństwa elektroenergetycznego i motorem dla naszego rozwoju gospodarczego – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

Komisja Europejska dała zielone światło

Resort podkreślił, że Polska utrzymała wszystkie istotne założenia mechanizmu wsparcia, zapewniając realizację celów negocjacyjnych, a wiele początkowych zastrzeżeń Komisji zostało wyjaśnionych bez konieczności wprowadzania zmian w projekcie.

Mechanizm wsparcia obejmuje trzy podstawowe elementy: dokapitalizowanie inwestora – spółki Polskie Elektrownie Jądrowe przez Skarb Państwa; gwarancje Skarbu Państwa dla projektu obejmujące 100 proc. finansowania dłużnego; dwustronny kontrakt różnicowy na fazę eksploatacji elektrowni.

Najważniejsze założenia: okres obowiązywania kontraktu – skrócony z 60 do 40 lat, co pozostaje spójne z cyklem spłaty zadłużenia; włączenie rynków długoterminowych (PPA, forward) do systemu rozliczeń; możliwość elastycznego dostosowania produkcji, jeśli będzie to ekonomicznie i technicznie uzasadnione.

Do 30 proc. produkcji będzie sprzedawane w ramach aukcji PPA, a pozostałe 70 proc. trafi na rynki zorganizowane (giełdy), przy pełnej transparentności procesu. Zweryfikowany przez KE model finansowy zakłada cenę wykonania na poziomie poniżej 500 zł za MWh, który jest konkurencyjny, w szczególności biorąc pod uwagę liczne korzyści, które elektrownia jądrowa zapewni dla całego systemu elektroenergetycznego.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce

Elektrownia jądrowa o mocy 3750 MW, budowana w technologii AP1000 w nadmorskiej lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu, zagwarantuje nie tylko konkurencyjne cenowo dostawy energii, ale również wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju dzięki dostępności mocy dyspozycyjnych i redukcji emisji w gospodarce.

Prognozowany współczynnik wykorzystania mocy elektrowni w 2040 r. wynosi około 88,5 proc. Dzięki temu Polska zyska dostęp do stabilnych dostaw energii elektrycznej, a odbiorcy przemysłowi będą mogli zakontraktować ją na wiele lat do przodu.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

