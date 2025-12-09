Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Jest decyzja Komisji Europejskiej
Udostępnij2 Skomentuj
Ekonomia

Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Jest decyzja Komisji Europejskiej

Dodano: 
Flagi UE i Polski, zdjęcie ilustracyjne
Flagi UE i Polski, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Jakub Kaczmarczyk
Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Decyzja KE otwiera drogę do uruchomienia finansowania projektu.

"Komisja Europejska zaakceptowała kompletny model wsparcia dla projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Wniosek o notyfikację Polska złożyła we wrześniu 2024 roku. KE zaakceptowała pomoc publiczną dla projektu w niespełna 12 miesięcy od otwarcia postępowania – niemal dwa razy szybciej niż w przypadku ostatniej tego typu decyzji w Europie" – podało Ministerstwo Energii.

– Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej staje się faktem, a decyzja Komisji Europejskiej podkreśla ogromną siłę projektu, który realizujemy. To nasz rząd zapewnił mu finansowanie i wystąpił o zgodę Komisji, którą otrzymaliśmy w rekordowym czasie – poniżej 12 miesięcy. Jest to potwierdzenie, że nasze działania są nie tylko ambitne, ale także szybkie i niezwykle skuteczne. Energia z atomu będzie jednym z fundamentów polskiego miksu energetycznego. Dziś postawiliśmy niezwykle ważny krok w kierunku jej uwolnienia. Energetyka jądrowa stanie się fundamentem polskiego bezpieczeństwa elektroenergetycznego i motorem dla naszego rozwoju gospodarczego – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

Komisja Europejska dała zielone światło

Resort podkreślił, że Polska utrzymała wszystkie istotne założenia mechanizmu wsparcia, zapewniając realizację celów negocjacyjnych, a wiele początkowych zastrzeżeń Komisji zostało wyjaśnionych bez konieczności wprowadzania zmian w projekcie.

Mechanizm wsparcia obejmuje trzy podstawowe elementy: dokapitalizowanie inwestora – spółki Polskie Elektrownie Jądrowe przez Skarb Państwa; gwarancje Skarbu Państwa dla projektu obejmujące 100 proc. finansowania dłużnego; dwustronny kontrakt różnicowy na fazę eksploatacji elektrowni.

Najważniejsze założenia: okres obowiązywania kontraktu – skrócony z 60 do 40 lat, co pozostaje spójne z cyklem spłaty zadłużenia; włączenie rynków długoterminowych (PPA, forward) do systemu rozliczeń; możliwość elastycznego dostosowania produkcji, jeśli będzie to ekonomicznie i technicznie uzasadnione.

Do 30 proc. produkcji będzie sprzedawane w ramach aukcji PPA, a pozostałe 70 proc. trafi na rynki zorganizowane (giełdy), przy pełnej transparentności procesu. Zweryfikowany przez KE model finansowy zakłada cenę wykonania na poziomie poniżej 500 zł za MWh, który jest konkurencyjny, w szczególności biorąc pod uwagę liczne korzyści, które elektrownia jądrowa zapewni dla całego systemu elektroenergetycznego.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce

Elektrownia jądrowa o mocy 3750 MW, budowana w technologii AP1000 w nadmorskiej lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu, zagwarantuje nie tylko konkurencyjne cenowo dostawy energii, ale również wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju dzięki dostępności mocy dyspozycyjnych i redukcji emisji w gospodarce.

Prognozowany współczynnik wykorzystania mocy elektrowni w 2040 r. wynosi około 88,5 proc. Dzięki temu Polska zyska dostęp do stabilnych dostaw energii elektrycznej, a odbiorcy przemysłowi będą mogli zakontraktować ją na wiele lat do przodu.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

Czytaj też:
Druga elektrownia jądrowa. Premier ujawnił możliwą lokalizację

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: ISBnews
Czytaj także