Polskie Elektrownie Jądrowe wybrały ofertę. Pierwsze takie zamówienie

Oferta Elektrotimu, warta z opcją 161,85 mln zł netto (199,08 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na projekt i budowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV wraz z liniami zasilającymi, prowadzonym przez Polskie Elektrownie Jądrowe.

Oferta składa się z zakresu podstawowego w wysokości 9,8 mln zł netto (projekt) oraz z zakresu opcjonalnego na łączną wartość 152,05 mln zł netto (budowa).

Polskie Elektrownie Jądrowe wybrały ofertę Elektrotimu

"Jest to pierwsze zamówienie dla Elektrotim SA związane z budową infrastruktury energetycznej dla energetyki jądrowej w Polsce" – czytamy w komunikacie spółki.

Zamawiający, czyli PEJ, zastrzegł sobie prawo do realizacji pięciu opcji. Pierwsze trzy mogą zostać uruchomione do 15 października 2025 r. i mają łączną wartość 148,7 mln zł netto. Dwie kolejne mogą zostać aktywowane do 30 stycznia 2026 r. i opiewają łącznie na 3,4 mln zł netto.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miał 525 mln zł mln zł skonsolidowanych przychodów.

Budowa pierwszej elektrowni atomowej

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna za budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Spółka została utworzona w 2009 r. jako EJ1 sp. z o.o., a następnie zmieniła nazwę na PEJ. Jej głównym celem jest realizacja projektu budowy elektrowni jądrowej, która ma stanowić stabilne i niskoemisyjne źródło energii, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Pierwsza elektrownia jądrowa ma powstać w miejscowości Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. W budowie, która ma rozpocząć się w 2026 r., uczestniczy amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

