Zełenski wskazał nowego szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy

"Spotkałem się z Kyryło Budanowem i zaproponowałem mu stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy" – napisał Zełenski w piątek (2 stycznia) w serwisie X.

Jego zdaniem, "Ukraina potrzebuje obecnie większego skupienia na kwestiach bezpieczeństwa, rozwoju Sił Obronnych i Bezpieczeństwa Ukrainy, a także na dyplomatycznym torze negocjacji". "Kancelaria Prezydenta będzie służyć przede wszystkim realizacji tych zadań naszego państwa" – dodał.

"Kyryło posiada specjalistyczne doświadczenie w tych obszarach i wystarczającą siłę, aby osiągnąć rezultaty" – ocenił Zełenski.

twitter

Zełenski chce, by Budanow zastąpił Jermaka

40-letni Kyryło Budanow, generał porucznik, jest od 2020 r. szefem Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR). W prezydenckiej kancelarii ma zastąpić Andrija Jermaka, który w listopadzie podał się do dymisji. Wcześniej do jego mieszkania w rządowej dzielnicy Kijowa weszły służby prowadzące śledztwo w sprawie korupcji w ukraińskim systemie energetycznym.

Zamieszane w nią osoby miały systematycznie pobierać łapówki od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom w wysokości 10-15 proc. wartości kontraktów i w ten sposób wyprowadzić z koncernu co najmniej 100 mln dolarów.

Organizatorem procederu miał być biznesmen, współwłaściciel firmy producenckiej Kwartał-95 i współpracownik Zełenskiego, Timur Mindicz, który wyjechał z Ukrainy na kilka godzin przed serią 70 przeszukań przeprowadzonych przez śledczych. Przebywa prawdopodobnie w Izraelu, do którego miał uciec przez Polskę.

Szara eminencja ukraińskiej polityki

54-letni Andrij Jermak uchodził za szarą eminencję, człowieka numer dwa na Ukrainie. Uczestniczył we wszystkich negocjacjach związanych z wojną. Był nie tylko szefem kancelarii Zełenskiego, ale także jego dobrym znajomym.

Na początku listopada Jermak przebywał z wizytą w Polsce. Spotkał się m.in. z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem i zastępcą szefa BBN gen. Andrzejem Kowalskim. Rozmawiał także z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim i wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim.

Czytaj też:

Polityczne trzęsienie ziemi na Ukrainie. Zmiany w delegacji negocjującej pokój