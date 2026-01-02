Zełenski wskazał nowego szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy

"Spotkałem się z Kyryło Budanowem i zaproponowałem mu stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy" – napisał Zełenski w piątek (2 stycznia) w serwisie X.
Jego zdaniem, "Ukraina potrzebuje obecnie większego skupienia na kwestiach bezpieczeństwa, rozwoju Sił Obronnych i Bezpieczeństwa Ukrainy, a także na dyplomatycznym torze negocjacji". "Kancelaria Prezydenta będzie służyć przede wszystkim realizacji tych zadań naszego państwa" – dodał.
"Kyryło posiada specjalistyczne doświadczenie w tych obszarach i wystarczającą siłę, aby osiągnąć rezultaty" – ocenił Zełenski.
Zełenski chce, by Budanow zastąpił Jermaka
40-letni Kyryło Budanow, generał porucznik, jest od 2020 r. szefem Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR). W prezydenckiej kancelarii ma zastąpić Andrija Jermaka, który w listopadzie podał się do dymisji. Wcześniej do jego mieszkania w rządowej dzielnicy Kijowa weszły służby prowadzące śledztwo w sprawie korupcji w ukraińskim systemie energetycznym.
Zamieszane w nią osoby miały systematycznie pobierać łapówki od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom w wysokości 10-15 proc. wartości kontraktów i w ten sposób wyprowadzić z koncernu co najmniej 100 mln dolarów.
Organizatorem procederu miał być biznesmen, współwłaściciel firmy producenckiej Kwartał-95 i współpracownik Zełenskiego, Timur Mindicz, który wyjechał z Ukrainy na kilka godzin przed serią 70 przeszukań przeprowadzonych przez śledczych. Przebywa prawdopodobnie w Izraelu, do którego miał uciec przez Polskę.
Szara eminencja ukraińskiej polityki
54-letni Andrij Jermak uchodził za szarą eminencję, człowieka numer dwa na Ukrainie. Uczestniczył we wszystkich negocjacjach związanych z wojną. Był nie tylko szefem kancelarii Zełenskiego, ale także jego dobrym znajomym.
Na początku listopada Jermak przebywał z wizytą w Polsce. Spotkał się m.in. z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem i zastępcą szefa BBN gen. Andrzejem Kowalskim. Rozmawiał także z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim i wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim.
