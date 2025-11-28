Polityczne trzęsienie ziemi na Ukrainie. Zmiany w delegacji negocjującej pokój

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) przeprowadziły w piątek przeszukanie w mieszkaniu Andrija Jermaka, szefa biura prezydenta Ukrainy. Jermak potwierdził akcję służb i zadeklarował pełną współpracę. Wkrótce potem prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Jermak podał się do dymisji.

Ponieważ Jermak stał na czele grupy negocjującej z USA plan pokojowy dla Ukrainy, Zełenski przekazał, że w kolejnym spotkaniu z Amerykanami wezmą udział: Andrij Hnatow, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wywiadu.

Afera korupcyjna w otoczeniu Zełenskiego. Jermak składa dymisję

Nazwisko Jermaka pojawiło się wcześniej w kontekście afery korupcyjnej w ukraińskim sektorze energetycznym. Zamieszane w nią osoby (siedmiu postawiono zarzuty, a sześć zatrzymano) miały systematycznie pobierać łapówki od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom w wysokości 10-15 proc. wartości kontraktów i w ten sposób wyprowadzić z koncernu co najmniej 100 mln dolarów.

Organizatorem procederu miał być biznesmen, współwłaściciel firmy producenckiej Kwartał-95 i współpracownik prezydenta Zełenskiego, Timur Mindicz. Według śledczych, Mindicz wywierał wpływ na byłego ministra energetyki Hermana Hałuszczenkę i byłego ministra obrony, obecnie sekretarza ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Rustema Umerowa.

Hałuszczenko miał korzystać z usług Mindicza w celu prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem pełnomocnika doradcy ministra energetyki Ihora Myroniuka.

Operacja "Midas" i dymisje w rządzie

W połowie listopada premier Julia Swyrydenko zdymisjonowała Hałuszczenkę ze stanowiska ministra sprawiedliwości. Z rządu odeszła również minister energetyki Switłana Hrynczuk.

Mindicz, który miał nadzorować wyprowadzanie pieniędzy z przedsiębiorstwa, uciekł z kraju na kilka godzin przed serią 70 przeszukań przeprowadzonych przez śledczych. Przebywa prawdopodobnie w Izraelu, do którego miał uciec przez Polskę.

Trwająca 15 miesięcy operacja prowadzona przez ukraińskiej służby antykorupcyjne ma kryptonim "Midas" i obejmuje ponad 100 godzin nagrań audio.

