"Wykazuje się arogancją". PiS chce dymisji jednego z ministrów

W piątek państwa UE zgodziły się na zawarcie umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Przeciwko porozumieniu głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria. Belgia wstrzymała się od głosu. W Warszawie odbył się protest rolników przeciwko podpisaniu przez UE umowy z państwami Mercosur. Z protestującymi spotkał się m.in. prezydent Karol Nawrocki.

Umowa Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej obejmie rynek liczący 780 mln ludzi i jedną czwartą światowego PKB. Porozumienie zakłada stopniowe zniesie ceł na prawie wszystkie towary będące przedmiotem handlu między UE a Mercosurem, do którego należą Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi zapewnił, że Polska będzie robić wszystko, aby ochronić interesy polskich rolników. Z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział zaskarżenie umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

PiS chce dymisji Krajewskiego

Tymczasem klub PiS złożył wnioski o wotum nieufności dla szefa MRiRW Stefana Krajewskiego. Powodem ma być niezablokowanie umowy z Mercosur. Szef klubu Mariusz Błaszczak przekazał szczegóły.

"Klub Parlamentarny PiS składa wniosek o odwołanie Stefana Krajewskiego z funkcji ministra rolnictwa. Powód jest oczywisty – brak realnych działań i całkowita nieskuteczność w sprawie zatrzymania umowy UE–Mercosur. Umowa ta oznacza napływ taniej żywności spoza UE, produkowanej bez rygorystycznych norm, które obowiązują polskich rolników. To nieuczciwa konkurencja, grożąca bankructwem wielu gospodarstw, spadkiem cen skupu i dalszym osłabieniem bezpieczeństwa żywnościowego Polski" – napisał Błaszczak na swoim koncie na platformie X.

Polityk dodał, że Krajewski, zamiast "bronić interesów polskiej wsi", wykazuje się "arogancją i lekceważeniem głosu rolników".

"Polska wieś potrzebuje obrony, a nie bierności. Nie było koalicji 13 grudnia – nie było umowy z Mercosurem!" – stwierdził Błaszczak.

