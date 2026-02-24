Dramatyczny apel. Papież odpowiedział pomocą o wartości 1 mln euro

Pomoc została wysłana za pośrednictwem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej w odpowiedzi na dramatyczny apel ukraińskich biskupów dotyczący sytuacji humanitarnej w rejonie Zaporoża.

Apel biskupów i reakcja Stolicy Apostolskiej

Jak poinformowała Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia, kilku biskupów ukraińskich zwróciło się do papieża w imieniu społeczności dotkniętych ostatnimi bombardowaniami, szczególnie w rejonie Zaporoża. W komunikacie mowa jest o dramatycznej sytuacji humanitarnej.

W odpowiedzi kilka dni temu wysłano transport zawierający najpilniejsze środki medyczne. Wartość komercyjna przekazanych leków przekracza milion euro. Realizacja pomocy była możliwa przede wszystkim dzięki zaangażowaniu Fondazione Banco Farmaceutico ETS.

Wsparcie dla rodzin pozbawionych ogrzewania

Pomoc obejmuje także urządzenia grzewcze. Biskup Charkowa-Zaporoża, Pawło Honczaruk, zwrócił się do kard. Konrada Krajewskiego, prefekta Urzędu Dobroczynności Apostolskiej, z prośbą o wsparcie dla ponad 800 rodzin, które utraciły ogrzewanie w wyniku ataków na infrastrukturę energetyczną. Uszkodzenia – jak wskazano – nie mogą zostać szybko naprawione.

24 lutego do Zaporoża dotarły leki oraz setki olejowych grzejników elektrycznych zakupionych we Włoszech. Łącznie przekazano ponad 1000 urządzeń, które mają zapewnić źródło ciepła rodzinom zmuszonym niekiedy do opuszczenia domów lub korzystania z tymczasowych, ogrzewanych schronień wyposażonych w generatory.

Urząd Dobroczynności Apostolskiej poinformował, że mimo trudności logistycznych i operacyjnych pomoc zostanie w krótkim czasie rozdystrybuowana na terenach dotkniętych bombardowaniami.

Apel o pokój

Działania te wpisują się w apel Papieża Leona XIV wygłoszony podczas modlitwy Anioł Pański 22 lutego, w kontekście rocznicy rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Ojciec Święty przypomniał wówczas o ofiarach konfliktu, "rozbitych rodzinach”, "dramatycznej sytuacji” oraz "nieopisanych cierpieniach”.

Wezwał do pilnego podjęcia działań na rzecz pokoju, do zawieszenia broni oraz do modlitwy w intencji zakończenia wojny.

