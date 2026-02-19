AI w Watykanie. Przełomowa decyzja

Model ma obejmować aż 60 rożnych języków. Po raz pierwszy w Watykanie ma zostać użyty podczas głównych uroczystości w Bazylice Świętego Piotra, związanych z 400. rocznicą konsekracji świątyni.

Wierni będą śledzić liturgię na smartfonach

Dzięki nowemu rozwiązaniu, wierni będą mieli możliwość śledzenia liturgii za pomocą smartfonów. Zmiana ma wpłynąć na sposób uczestnictwa wiernych w międzynarodowych uroczystościach kościelnych.

"System będzie dostępny poprzez kody QR umieszczone przy wejściach do Watykanu. Po jego zeskanowaniu uczestnicy nabożeństw uzyskają w przeglądarce dostęp do tłumaczeń tekstowych i audio, bez konieczności instalowania dodatkowej aplikacji" – podaje portal polsatnews.pl.

Kardynał Mauro Gambetti zwraca uwagę na "możliwość przełamywania barier językowych w czasie rzeczywistym, realizowane w jednym z najbardziej znaczących miejsc, jakie można sobie wyobrazić".

Nie będzie zmyślonych treści? Twórcy odpowiadają

Za technologię odpowiada firma Translated, która korzysta z systemu AI o nazwie Lara. Rozwiązanie jest wdrażane we współpracy z Carnegie-AI LLC, a także prof. Alexandrem Waibelem, który jest uznawany za pioniera tłumaczeń mowy wspomaganych sztuczną inteligencją.

Według zapewnień twórców, szczególny nacisk przy tworzeniu narzędzia położono na precyzję i ograniczenie tzw. halucynacji AI, czyli błędnych lub całkowicie zmyślonych przez system treści. W rozmowie z EuroNews Next podkreślili, że "Lara wykorzystuje szerszy kontekst niż poprzednie technologie, co pozwala jej znacznie skuteczniej rozróżniać znaczenia".

Papież Leon XIV ostrzega przed sztuczną inteligencją

Papież Leon XIV ostrzegł w ubiegłym roku przed negatywnym wpływem sztucznej inteligencji na młodych. Ojciec Święty apeluje o "poważną refleksję".

W obliczu dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji Kościół pragnie wnieść spokojny i pogłębiony głos do debaty nad jej etycznym wykorzystaniem.

Papież Leon XIV w przesłaniu na II Rzymską Konferencję o AI podkreślił, że technologie, choć pełne potencjału, muszą służyć integralnemu rozwojowi osoby ludzkiej i całych społeczeństw.

