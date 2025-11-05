Nowy papież, stary algorytm. AI nie zna Leona XIV

Jak zauważył National Catholic Register, popularne czaty wykorzystujące AI, w tym ChatGPT, mają poważny problem z "uznaniem" nowego papieża.

"Wygląda na to, że może tu być pewne zamieszanie z imieniem, ponieważ nigdy nie było papieża Leona XIV” – tak ChatGPT odpowiedział na pytanie o obecną głowę Kościoła katolickiego.

Sztuczna inteligencja upiera się przy Franciszku

Nie wszyscy użytkownicy mają ten sam problem. Część z nich otrzymuje poprawną odpowiedź, innym AI "podpowiada", że "papieżem jest wciąż Franciszek (Jorge Mario Bergoglio), wybrany w 2013 roku". Co więcej, program potrafi z uporem zaprzeczać rzeczywistości, pouczając użytkownika, że "jeśli ktoś mówi o Leonie XIV, to żartuje, powtarza plotkę lub jest błędnie poinformowany".

Niektóre systemy wprowadzają dodatkowe zamieszanie. Na pytanie dziennikarza EWTN, ChatGPT potrafił nawet wygenerować fałszywą historię. "Papież Franciszek żyje, ale zrezygnował z urzędu z powodów zdrowotnych. Po jego rezygnacji kardynałowie wybrali Leona XIV (Roberta Francisa Prevosta) 8 maja 2025 roku" – miał napisać chatbot, dodając – znów niezgodnie z prawdą – że "Franciszek mieszka w klasztorze Mater Ecclesiae".

Problem dotyczy nie tylko OpenAI. Podobne błędy pojawiają się w innych modelach, m.in. Claude od Anthropic czy chińskim DeepSeek. Z kolei Google Gemini i Perplexity od razu rozpoznają papieża Leona XIV jako obecnego biskupa Rzymu.

Fikcyjne historie. Problemem brak aktualizacji

Jak tłumaczą eksperci, to kwestia tzw. daty odcięcia danych treningowych. Starsze wersje modeli – jak GPT-4 – kończyły naukę w połowie 2024 r., czyli przed konklawe. Dopiero nowy model GPT-5 wprowadzony w sierpniu 2025 r. "zna" już papieża Leona XIV.

"Kiedy najpierw odpowiadałem, korzystałem z wbudowanej bazy wiedzy sięgającej do czerwca 2024 r. – wtedy papieżem był wciąż Franciszek. Dopiero po sprawdzeniu w internecie potwierdziłem wybór Leona XIV" – przyznał ChatGPT po ponownym zapytaniu.

Nie ma więc mowy o "spisku technologicznym", jak żartują niektórzy. Po prostu nawet najbardziej zaawansowane algorytmy potrzebują… aktualizacji, by powiedzieć: "Habemus Papam".

