Ujawniono kulisy konklawe. Głosy były źle zliczone

Dwoje doświadczonych watykanistów, Elisabetta Piqué z argentyńskiego dziennika „La Nacion” i Gerard O’Connell z jezuickiego magazynu „America”, opublikowali 450-stronicową książkę w języku hiszpańskim, napisaną w formie pamiętnika, pełną anegdot i informacji o okolicznościach wyboru papieża pt. „El último Cónclave” (Ostatnie konklawe).

Kardynał zapomniał o smartfonie

Jednym z powodów opóźnienia wyborów był telefon komórkowy należący do starszego kardynała, którego zapomniał pozostawić poza Kaplicą Sykstyńską. Absolutny zakaz! Podczas wyborów papieskich obowiązują surowe przepisy: kardynałowie uprawnieni do głosowania są całkowicie odizolowani i muszą oddać swoje smartfony; dodatkowo sieć komórkowa jest dezaktywowana. Dopiero po rozwiązaniu tego „problemu” wybory mogły się rozpocząć. I przebiegły szybciej, niż wielu się spodziewało.

Faworytem wydawał się być najwyższy rangą kardynał w Kurii Rzymskiej, numer dwa w Watykanie: sekretarz stanu kard. Pietro Parolin. Książka koncentruje się m. in. na uroczystej Mszy św. przed konklawe, która była transmitowana na żywo na cały świat. Kard. Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego i kard. Pietro Parolin objęli się podczas znaku pokoju, a kard. Re, który mówi głośno, ponieważ ma problemy ze słuchem, powiedział do kard. Parolina: „Doppi auguri, Pietro!”. To znaczy: „Podwójne gratulacje, Pietro”. Ale nie tylko kard. Re najwyraźniej miał nadzieję zobaczyć kard. Parolina w bieli. Według Piqué i O'Connella, nawet pracownicy jego biura uważali swojego szefa za najbardziej „pewnego” kandydata.

Kolejne wpadki w Kaplicy Sykstyńskiej

Jednak zapomniany smartfon nie był jedyną wpadką, jaka wydarzyła się przed pojawieniem się białego dymu. Błędy wystąpiły również podczas głosowania. Zamiast 133 kart do głosowania, w urnie nagle znalazło się ich 134. Autorzy książki opisują sytuację następująco: „Po raz kolejny każdy kardynał uprawniony do głosowania otrzymuje dwie karty do głosowania. Każdy z nich pisze na jednej imię i nazwisko wybranego kandydata, składa kartę do głosowania, zanosi ją do ołtarza i oddaje swój głos. Niesamowite, ale dzieje się to samo, co podczas piątego głosowania konklawe w 2013 roku, co zostało opisane w książce o wyborze papieża Franciszka. Coś jest nie tak z liczeniem: zamiast 133 kart do głosowania, jest ich 134!”

Liczący głosy kard. Filoni zauważył błąd i natychmiast poinformował pozostałych kardynałów. Kard. Parolin ostatecznie uznał wybory za nieważne, a karty do głosowania zostały spalone. Winowajcą tym razem był hiszpański kard. Carlos Osoro Sierra, emerytowany arcybiskup Madrytu, który obchodził osiemdziesiąte urodziny zaledwie osiem dni później. Publicznie przyznał się do nieumyślnego umieszczenia swojego głosu w urnie wraz z innym. Nie będzie już brał udziału w przyszłych konklawe, ze względu na wiek, a nie z powodu błędu.

"Komiczna historia" w trakcie konklawe

Historia toczyła się dalej, sceną, którą Piqué i O’Connell opisują jako „komiczną”: „Trzeci liczący głosy ma za zadanie nie tylko odczytać na głos nazwisko wybranego kardynała, ale także wpisać je na arkusz, a następnie przekłuć każdą zliczoną kartę do głosowania igłą ze słowami: „Eligo in Summum Pontificem” (Wybieram na Papieża) i nawlec ją na sznurek, aby karty do głosowania mogły być bezpiecznie przechowywane”.

Kard. Filoni miał jednak trudności z nawleczeniem karty do głosowania na sznurek i poprosił drugiego liczącego głosy, kard. Radcliffe’a, o przejęcie kontroli. Angielski dominikanin odmówił. Ostatecznie zadanie nawleczenia kart do głosowania podjął się kardynał z Ameryki Południowej. „Każdy kardynał miał notes ze wszystkimi nazwiskami, który ułatwiał liczenie głosów i który musieliśmy oddać na koniec. Ale w trakcie procesu wszyscy wiedzieliśmy, że zbliża się termin. Nie było to zaskoczeniem” – wyjaśnił kardynał Robert McElroy w książce. I dalej: „Oklaskiwaliśmy, gdy potwierdzono 89. głos, ale w rzeczywistości wynik był jasny już wcześniej”.

Oklaski trwały około pięciu minut. Następnie kard. Parolin podobno interweniował, przypominając wszystkim, że liczenie głosów jeszcze się nie zakończyło. Jednak nazwisko kard. Prevosta było wciąż wyczytywane. „Kiedy osoby liczące głosy w końcu zakończyły pracę, a trzeci z nich ogłosił, że kard. Prévost otrzymał 108 głosów, ponownie rozległy się gromkie brawa” – piszą Piqué i O’Connell, powołując się na wiarygodne źródła.

Wpadka dziennika „L'Osservatore Romano”

Kiedy w końcu uniósł się biały dym, pracownicy watykańskiego Sekretariatu Stanu wybiegli na plac. „Wszyscy byli przekonani, że tak szybki wynik – zaledwie cztery tury głosowania – mógł oznaczać tylko jedno: kard. Parolin został wybrany” – czytamy w książce. To przekonanie panowało również w watykańskiej sali prasowej. Według Piqué wielu słyszało głosy: „To Parolin!”. Kierownictwo watykańskich mediów również podzielało ten pogląd; ich poparcie dla kard. Parolina nie było tajemnicą. „Powiedzieli nam nawet, że egzemplarz „L'Osservatore Romano”, watykańskiego dziennika, jest już wydrukowany i gotowy do druku”.

Ale kiedy kard. Prévost – teraz papież – wypowiedział swoje nazwisko, na placu Świętego Piotra rozległ się głośny, kibicowski okrzyk „Leooo-ne, Leooooo-ne!” – taki, jaki zazwyczaj słyszą włoscy kibice. Piqué i O'Connell opisują, że na tarasie Pałacu Apostolskiego zebrało się wielu urzędników Kurii. Byli gotowi świętować wybór kard. Parolina. Ale nastrój nagle się zmienił: „Byliśmy wszyscy sparaliżowani, oszołomieni, przygnębieni”. Wtedy doświadczony prałat próbował przerwać ciszę: „Lo faremo uno di noi” – „Uczynimy go jednym z nas”.

Leon XIV: Nie spodziewałem się, że zostanę papieżem

Podczas gdy Kuria Rzymska gromadziła się za murami Watykanu, w pobliżu Placu św. Piotra rozegrała się mała, niemal intymna scena. Dziewczyna o imieniu Michele podeszła do papieża i poprosiła go o poświęcenie i podpisanie Biblii. Nowo wybrany papież pochodzenia amerykańsko-peruwiańskiego uczynił to natychmiast – i z humorem. „Muszę jeszcze poćwiczyć ten podpis; stary już się nie nadaje” – powiedział z uśmiechem. Następnie zaskoczył ją prostym, niemal dziecinnym, ciekawym pytaniem: „Który dzień dzisiaj, 8 maja?”. Pytanie, które w zgiełku tej historycznej chwili wydawało się dziwnie realistyczne, przyziemne, niemal banalne. Bo oczywiście dla kogoś, kto w ciągu kilku godzin awansuje z kardynała na głowę Kościoła katolickiego, to przełom o niemal niewyobrażalnych rozmiarach. W Rzymie był znany w Dykasterii ds. Biskupów, ale na całym świecie, poza Peru, był w dużej mierze nieznany.

Piqué i O’Connell podkreślają, że pomimo zaskoczenia, kard. Prévost nie przystąpił do wyborów całkowicie naiwnie. Wiedział, że istnieją spekulacje na temat jego szans na zostanie papieżem, jak później wspominał. Ale jednocześnie uważał tę możliwość za niezwykle nikłą. „Nie spodziewałem się, że zostanę papieżem. Nigdy nie sądziłem, że kardynałowie wybiorą Amerykanina” – przyznał.

