Sprzeciw wobec Mercosur realny czy pozorowany? Tusk kluczy w rozmowie z mediami

We wtorek obradujący w Strasburgu Parlament Europejski przegłosował "wzmocnioną klauzulę ochronną" do umowy handlowej Unii Europejskiej z państwami zrzeszonymi w grupie Mercosur. W praktyce ma to pozwolić na szybszą reakcję Wspólnoty Europejskiej w razie kłopotów wskutek importu z krajów Ameryki Południowej, ale w żadnym razie nie odrzuca bardzo niekorzystnej dla Polski, a korzystnej dla Niemiec umowy. Polski rząd obiecał zaangażowanie się w zbudowanie mniejszości, która zdoła zablokować tę umowę.

Sprzeciw realny czy pozorowany? Co powiedział Tusk w Brukseli?

Premier Donald wiele razy zapewniał, że jego rząd jest przeciwny umowie UE-Mercosur. W Europie rośnie sprzeciw (do Francji i Polski być może dołączą Włochy). Tymczasem premier zaczyna opowiadać, że w gruncie rzeczy Mercosur nie jest wcale taki zły.

Polityk podkreślił, że Polska jest przeciwna Mercosurowi i nie będzie tej umowy popierała. – Ale ponieważ wiemy, że bardzo trudno będzie zablokować Mercosur – no bo nie ma tej, póki co większości, która mogłaby zablokować, też trzeba się liczyć z faktami – równocześnie pracowaliśmy w PE. Bardzo dużą robotę wykonali m.in. pan Hetman, pan Joński ciężko pracowali. I pewne dobre z punktu widzenia polskich rolników i polskich producentów udało się przeforsować, rozmawiałem o tym dziś z premier Meloni, z prezydentem Macronem, w jaki sposób wspólnie postępować – oznajmił Tusk.

– Jeśli wersja, ta którą w tej chwili mamy na stole, Mercosuru, wejdzie, ona jest w dużej mierze już bezpieczne z punktu widzenia polskich rolników, ale także polskich konsumentów. Mówimy tu o kwestii używania pestycydów, zwiększonych kontroli ze strony Unii Europejskiej. Więc starania – także PSL, muszę to podkreślić bardzo stanowczo – przyniosły ten pożądany efekt – powiedział szef rządu w wypowiedzi dla mediów.

– My staramy się działać mądrze. Szukamy możliwości blokowania złych przepisów wtedy, kiedy nie mamy większości w jakiejś sprawie, to przynajmniej naprawiamy projekt tak, żeby nie był groźny dla Polski. I tutaj mogę pogratulować tym wszystkim, którzy się w to zaangażowali – nie jest idealnie, ale nie jest źle – powiedział Tusk.

Uchwała rządu Polski – rząd przeciwko Mercosur

W lipcu wicepremier, minister obrony i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził na Kanale Zero, że "cały rząd jest przeciwko Mercosur, przyjął taką uchwałę i ona go obowiązuje".

– Byłem przeciwko Mercosur, zanim to było modne. Program PSL z 2019 roku. Jak o tym mówiliśmy, nikt jeszcze nie wiedział, co to jest Mercosur. Nie było to wtedy popularne. Byliśmy też przeciw umowie – powiedział szef ludowców.

3 września Komisja Europejska przyjęła umowę o wolnym handlu UE-Mercosur. Jeśli ma wejść w życie, porozumienie będą jeszcze musiały zaakceptować unijny parlament oraz państwa członkowskie w głosowaniu na Radzie UE. Premier Donald Tusk oznajmił w środę, że Polska będzie oczywiście głosować przeciwko, ale głosów do zablokowania umowy zabraknie. Mimo zapowiedzi szefa rządu, mniejszości blokującej nie udało się zbudować.

Do ratyfikacji UE-Mercosur potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego i 15 państw reprezentujących co najmniej 65 proc. ludności UE. Zatem aby odrzucić umowę, potrzebne jest utworzenie tzw. mniejszości blokującej, czyli koalicji składającej się z minimum czterech państw, reprezentujących 35 proc. ludności UE.

Koalicja blokująca Francja, Włochy, Polska dałaby efekt, bo wówczas prawdopodobnie odważyłyby się dołączyć niektóre mniejsze państwa.

Tymczasem w Brukseli trwa duży protest rolników domagających się odrzucenia umowy.

