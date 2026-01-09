Zaskakujące stanowisko KO ws. Mercosur. "To kukułcze jajo"

Państwa UE zgodziły się na zawarcie umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Przeciwko porozumieniu głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria. Belgia wstrzymała się od głosu.

KO obwinia PiS: Mieli swojego komisarza

Koalicja Obywatelska wypuściła spot, w którym przekonuje, że PiS jest odpowiedzialny za przyjęcie umowy Mercosur.

– Mieli swojego komisarza, mieli wszystkie karty w ręku, co zrobili przez pięć lat dla polskiego rolnika w sprawie Mercosur? Nic – przekonuje KO w najnowszym spocie.

– Potakiwali w Brukseli, a dziś krzyczą w Warszawie. Ich polityka to hałas, który maskuje lata zaniedbań. My wybraliśmy inną drogę. Konkretne czyny zamiast pustych słów. Oficjalna uchwała rządu przeciwko umowie i budowa twardej koalicji z największymi stolicami Europy. Jednocześnie próbując zablokować Mercosur, zapewnialiśmy gwarancje bezpieczeństwa dla polskich rolników. Polską wieś uratują konkretne działania, a nie niemy krzyk Pinokia i spółki – mówi dalej lektor.

Zgodna na kontrowersyjną umowę

Sprzeciw Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii oraz neutralne stanowisko Belgii nie wystarczyły do stworzenia mniejszości blokującej. Włochy, mimo rozważania takiej opcji, nie zdecydowały się na zablokowanie umowy.

Komisja Europejska chce pominąć w dalszej procedurze Parlament Europejski. Umowa z państwami Ameryki Południowej będzie zatem mogła zostać podpisana przez przewodniczącą Komisji Europejskiej niemiecką polityk Ursulę von der Leyen.

Umowa jest szczególnie krytykowana przez państwa, w których rolnictwo jest ważną częścią gospodarki. Z kolei konsumenci obawiają się o jakość żywności z Ameryki Południowej. Tylko Brazylia dopuszcza do użytku aż 3669 pestycydów.

