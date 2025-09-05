Bryłka: Obrzydliwy kłamca. Jest blisko, dlatego osłabia koalicję mniejszości blokującej

Podczas konferencji prasowej w Łomży Tusk ponownie przekonywał, że nie ma możliwości zablokowania umowy UE-Mercosur, bo nie ma chętnych. Tymczasem Anna Bryłka, która jest mocno zaangażowana w działania na rzecz zorganizowania grupy państw do tego przedsięwzięcia twierdzi, że jest to kłamstwo.

Bryłka: Totalna dezinformacja! Jest blisko

"Premier Tusk tak skutecznie buduje mniejszość blokującą ws. umowy z Mercosur, że teraz twierdzi, że Polska została z tym sama i nawet Francja się wycofała. To totalna dezinformacja! Jest blisko, dlatego premier Tusk takimi wypowiedziami osłabia koalicję mniejszości blokującej, żeby nie narazić się von der Leyen. Obrzydliwy kłamca" – napisała Bryłka na X, komentując wypowiedź szefa rządu.

Perspektywa koalicji blokującej UE-Mercosur

W środę Komisja Europejska przyjęła umowę o wolnym handlu UE-Mercosur. Jeśli ma wejść w życie, porozumienie będą jeszcze musiały zaakceptować unijny parlament oraz państwa członkowskie w głosowaniu na Radzie UE, co najprawdopodobniej nastąpi.

Premier Donald Tusk oznajmił w środę, że Polska będzie oczywiście głosować przeciwko, ale głosów do zablokowania umowy zabraknie. Mimo zapowiedzi szefa rządu, mniejszości blokującej nie udało się zbudować. Europosłowie Konfederacji nie poddają się i cały czas starają się przekonać m.in. Włochów i Węgrów. Żeby odrzucić umowę w Radzie UE, potrzebne jest utworzenie tzw. mniejszości blokującej, czyli koalicji składającej się z minimum czterech państw, reprezentujących 35 proc. ludności UE.

Nie jest do końca jasne jak ostatecznie zagłosuje Francja. Wiadomo jednak, że Paryż przeciwstawiał się umowie z uwagi na olbrzymie protesty rolników i chęć obrony branży. Początkowo to właśnie francuscy politycy sporo mówili o potrzebie zablokowania umowy, później były m.in. negocjacje z Brazylią, by zaoferować Francji korzyści eksportowe i inne wewnątrzunijne układanki.

