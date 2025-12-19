"To jest hit". Sensacyjne doniesienia ws. Funduszu Sprawiedliwości

Środki z Funduszu Sprawiedliwości, którym zarządza resort sprawiedliwości, są przeznaczane na wsparcie osób poszkodowanych przestępstwem. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpisuje konkurs, w ramach którego organizacje spełniające kryteria otrzymują środki na ten cel. Ofiary przestępstw mogą liczyć na pomoc w różnych obszarach – od wsparcia materialnego, poprzez prawne, po opiekę psychologiczną.

Wirtualna Polska podała niedawno, że od 1 stycznia pieniądze przestaną płynąć do organizacji pomocowych, ponieważ kierownictwo MS nie rozstrzygnęło nowego konkursu. W odpowiedzi Waldemar Żurek oświadczył, że powodem są podwyższone kryteria, które mają zapobiec nadużyciom. Jednak według mediów wśród urzędników panuje paraliż – widząc to, jak rządzący "rozliczają" poprzednich odpowiedzialnych za FS, a także podmioty, które w przeszłości otrzymały środki z Funduszu, boją się ewentualnej odpowiedzialności karnej.

Absurd. Chcą współpracować z oskarżoną urzędniczką

Mec Adam Gomoła pisze o "megaskandalu". "Zewnętrzna firma została wynajęta przez Waldemara Żurka za prawie MILION ZŁOTYCH do oceny ofert na pomoc w konkursach na pomoc pokrzywdzonym z Funduszu Sprawiedliwości. Czyli wynajęto ją do pracy, którą powinni robić urzędnicy Ministerstwa, bo za to im płacą. Ogłoszono przetarg, w którym wystartował TEN JEDEN podmiot. Umowę podpisano PRZEDWCZORAJ gdy o sprawie zaczęło się robić głośno dzięki Wirtualnej Polsce. Do dziś ta firma nie zajęła się pracą, bo nie mają dokumentów z Ministerstwa Sprawiedliwości" – zauważa prawnik, zaangażowany w obronę osób oskarżonych w śledztwie dot. FS.

Gomoła podał zastanawiającą informację: "I na koniec hit. Do pracy przy ocenie ofert próbowano zaangażować panią Karolinę, moją klientkę, b. urzędniczkę, wysyłając jej maila z ofertą! A zatem, Panie Ministrze Żurek, chcieliście aby oferty w tym NOWYM KONKURSIE oceniała Pani Karolina – członek zorganizowanej grupy przestępczej, którą chce Pan wtrącić do więzienia? Tylko pokrzywdzonych żal, jakby powiedział Pana Szef".

Czytaj też:

"Co tam zgwałcona Joanna". Krytyka po oświadczeniu resortu Żurka