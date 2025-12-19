Ziobro: Polska pod rządami Tuska to kryptodyktatura

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wydany wobec posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. O decyzji sądu poinformował w mediach społecznościowych obrońca polityka, mec. Bartosz Lewandowski. Oznacza to, że poseł nie jest już ścigany poza terytorium Polski i może swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej.

Minister Waldemar Żurek zareagował krytyką na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wydany wobec Marcina Romanowskiego. Polityk zapowiedział, że prokuratura złoży ponowny wniosek o udzielnie ENA.

Ziobro: Sąd wskazał na łamanie praw człowieka

Tymczasem Zbigniew Ziobro, który również przebywa poza Polską, a któremu prokuratura chce postawić ponad 20 zarzutów, przekonuje, że sąd ma rację. "Polska pod rządami Tuska to kryptodyktatura! Tak dosłownie Sąd Okręgowy w Warszawie określił rząd koalicji 13 grudnia, zarzucając władzy łamanie praw człowieka, wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego. W uzasadnieniu uchylenia Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego sąd wskazał na niespotykaną w żadnym cywilizowanym kraju, stałą ingerencję władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej, ferowanie przez nią wyroków skazujących, a nawet grożenie opozycji porywaniem przez służby specjalne i przewożeniem w bagażniku. Według sądu są to działania nikczemne, dewastujące wizerunek państwa polskiego i anihilujące wiarygodność polskiego sądownictwa"

– zauważa były minister sprawiedliwości.

"Uzasadnienie sądu stanowi także totalną kompromitację prokuratury, która – jak się okazuje – bezprawnie ukrywała przed sądem odmowę Interpolu wystawienia wobec ministra Romanowskiego czerwonej noty, uznającej tę sprawę za motywowaną politycznie i naruszającą prawa człowieka. To również wstrząsający akt oskarżenia wobec Tuska i jego pomagierów, których bezprawne działania oraz ich niebywała skala niszczą wymiar sprawiedliwości w naszym kraju" – napisał Ziobro w portalu X.

Czytaj też:

Żurek wściekły po decyzji sądu. Lewandowski wyłożył fakty