Decyzja Rosji możliwa w każdej chwili. Polska na liście państw

Odpowiednie zarządzenie rosyjskiego rządu zostało opublikowane na oficjalnym portalu aktów prawnych. Umowy, o których mowa, zostały podpisane na początku lat 90. i na początku XXI wieku.

Zgodnie z dokumentem, Ministerstwo Obrony Rosji ma prawo wypowiedzieć umowy z niemieckim Ministerstwem Obrony podpisane w Moskwie 13 kwietnia 1993 r., z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej o dwustronnej współpracy wojskowej z 7 lipca 1993 r. oraz z norweskim Ministerstwem Obrony o współpracy wojskowej z 15 grudnia 1995 r.

Resort obrony w Moskwie może zerwać również umowy o współpracy wojskowej z Bułgarią z 4 sierpnia 1992 r., Rumunią z 28 marca 1994 r., Danią z 8 września 1994 r., Wielką Brytanią i Irlandią Północną z 18 marca 1997 r., Holandią z 18 czerwca 1997 r., Chorwacją z 18 grudnia 1998 r., Belgią z 19 grudnia 2001 r. i Republiką Czeską z 16 kwietnia 2002 r.

Rosja zrywa umowy wojskowe. Nowe kraje na liście

Na początku grudnia Rosja zerwała umowy wojskowe z Francją (1994), Kanadą (1989) i Portugalią (2000). Zarządzenie w tej sprawie podpisał premier Michaił Miszustin.

W lipcu Rosja wypowiedziała umowę o współpracy wojskowo-technicznej z Niemcami. Wcześniej zamiar wycofania się z niej ogłosiło rosyjskie MSZ zauważając, że choć formalnie umowa nadal obowiązuje, to "straciła ona swoje praktyczne znaczenie" i nie odzwierciedla rzeczywistego stanu stosunków rosyjsko-niemieckich.

Jednocześnie MSZ w Moskwie stwierdziło, że rząd RFN ma "wygórowane ambicje w polityce zagranicznej, które bezpośrednio wpływają na żywotne interesy bezpieczeństwa Rosji".

Miesiąc wcześniej, w czerwcu, Miszustin podpisał zarządzenie o wypowiedzeniu umowy ze Szwecją w sprawie wymiany informacji o instalacjach jądrowych i szybkiego powiadamiania o incydentach w tego typu obiektach.

