Rosja zrywa umowy wojskowe z trzema krajami. Premier podpisał zarządzenie

Zgodnie z dokumentem, rozwiązano umowę o wizycie wojskowej z Kanadą z 1989 r., umowę o współpracy obronnej z Francją z 1994 r. i umowę o współpracy wojskowej z Portugalią z 2000 r.

Odpowiednie zarządzenie, podpisane przez premiera Michaiła Miszustina, zostało opublikowane w piątek (3 grudnia) na oficjalnym portalu aktów prawnych Rosji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Moskwie otrzymało polecenie powiadomienia o tej decyzji strony francuskiej, kanadyjskiej i portugalskiej.

Rosja zrywa umowy wojskowe. Nowe kraje na liście

W lipcu Miszustin wypowiedział umowę o współpracy wojskowo-technicznej z Niemcami. Wcześniej zamiar wycofania się z niej ogłosiło rosyjskie MSZ zauważając, że choć formalnie umowa nadal obowiązuje, to "straciła ona swoje praktyczne znaczenie" i nie odzwierciedla rzeczywistego stanu stosunków rosyjsko-niemieckich.

Jednocześnie MSZ w Moskwie stwierdziło, że rząd RFN ma "wygórowane ambicje w polityce zagranicznej, które bezpośrednio wpływają na żywotne interesy bezpieczeństwa Rosji".

Miesiąc wcześniej, w czerwcu, Miszustin podpisał zarządzenie o wypowiedzeniu umowy ze Szwecją w sprawie wymiany informacji o instalacjach jądrowych i szybkiego powiadamiania o incydentach w tego typu obiektach.

