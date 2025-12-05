Zgodnie z dokumentem, rozwiązano umowę o wizycie wojskowej z Kanadą z 1989 r., umowę o współpracy obronnej z Francją z 1994 r. i umowę o współpracy wojskowej z Portugalią z 2000 r.
Odpowiednie zarządzenie, podpisane przez premiera Michaiła Miszustina, zostało opublikowane w piątek (3 grudnia) na oficjalnym portalu aktów prawnych Rosji.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Moskwie otrzymało polecenie powiadomienia o tej decyzji strony francuskiej, kanadyjskiej i portugalskiej.
Rosja zrywa umowy wojskowe. Nowe kraje na liście
W lipcu Miszustin wypowiedział umowę o współpracy wojskowo-technicznej z Niemcami. Wcześniej zamiar wycofania się z niej ogłosiło rosyjskie MSZ zauważając, że choć formalnie umowa nadal obowiązuje, to "straciła ona swoje praktyczne znaczenie" i nie odzwierciedla rzeczywistego stanu stosunków rosyjsko-niemieckich.
Jednocześnie MSZ w Moskwie stwierdziło, że rząd RFN ma "wygórowane ambicje w polityce zagranicznej, które bezpośrednio wpływają na żywotne interesy bezpieczeństwa Rosji".
Miesiąc wcześniej, w czerwcu, Miszustin podpisał zarządzenie o wypowiedzeniu umowy ze Szwecją w sprawie wymiany informacji o instalacjach jądrowych i szybkiego powiadamiania o incydentach w tego typu obiektach.
