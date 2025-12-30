BBC ujawnia: Zełenski zaniżył dane dot. ukraińskich strat

BBC wskazuje, że w lutym 2025 roku Wołodymyr Zełenski oceniał liczbę poległych na 46 tys. osób, a rannych na niemal 400 tys. Jednak stacja podkreśla, że "opierając się na innych szacunkach i danych porównawczych, uważamy, że liczba zabitych Ukraińców wynosi już 140 tys.". Według szacunków niezależnych analityków liczba zabitych Ukraińców może być zatem trzykrotnie wyższa niż dane oficjalne.

Fatalne statystyki Rosjan

BBC opracowała również zestawienie dotyczące rosyjskich żołnierzy poległych na froncie. W wykazie ujęto niemal 160 tysięcy nazwisk, których tożsamość była potwierdzana przez dziennikarzy na podstawie oficjalnych raportów, doniesień lokalnych mediów, wpisów w serwisach społecznościowych oraz danych widniejących na nagrobkach.

Jednocześnie zaznaczono, że faktyczna skala strat jest wyraźnie większa. Rosyjskie władze nie publikują bowiem pełnych statystyk dotyczących ofiar wojny. Z dostępnych szacunków wynika, że konflikt mógł pochłonąć od 243 tys. do 352 tys. istnień ludzkich wśród obywateli Rosji.

BBC wskazuje także, że w 2025 roku liczba nekrologów poległych rosyjskich żołnierzy była wyższa o 40 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Autorzy uznali, że może to świadczyć o rosnącej intensywności walk.

Rosja rekrutuje więcej żołnierzy, niż traci

W publikacji znalazła się również istotna obserwacja dotycząca tempa strat. "W ciągu ostatnich 10 miesięcy straty Rosji w wojnie z Ukrainą rosły szybciej niż kiedykolwiek od początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku" – zaznaczono.

Dziennikarze BBC zauważyli ponadto rosnący udział wśród poległych Rosjan tych, którzy trafili na front na podstawie kontraktów wojskowych. W ciągu roku odsetek żołnierzy-ochotników w tej grupie zwiększył się ponad dwukrotnie i obecnie wynosi 33 proc.

Rosja, dysponując znacznie większą populacją niż Ukraina, jest jednak w stanie stosunkowo łatwo uzupełniać straty osobowe.

Dmitrij Miedwiediew, pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, informował, że do października do armii zgłosiło się 336 tys. osób, co oznacza ponad 30 tys. nowych rekrutów miesięcznie. Z kolei sekretarz generalny NATO Mark Rutte oceniał, że każdego miesiąca na wojnie ginie 25 tys. Rosjan. "Jeśli obaj mają rację, Rosja nadal rekrutuje więcej żołnierzy, niż traci" – podkreśla BBC.

Czytaj też:

Decydujące tygodnie dla Ukrainy? Tusk zapewnia: Pokój jest na horyzoncieCzytaj też:

Szef MSZ Ukrainy odpowiada Rosji: Dowodów nie ma i nie będzie