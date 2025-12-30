Putin złożył życzenia wybranym przywódcom. Wśród nich liderzy państw UE

Wśród przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy otrzymali życzenia od Władimira Putina, znaleźli się premierzy Węgier i Słowacji, Viktor Orban i Robert Fico. Wiadomości dostali także prezydenci Serbii i Turcji, Aleksandar Vuczić i Recep Tayyip Erdogan oraz były kanclerz Niemiec, a w latach 2017-2022 szef rady dyrektorów w rosyjskim koncernie naftowym Rosnieft Gerhard Schroeder.

Świąteczno-noworoczne życzenia prosto z Moskwy otrzymał też papież Leon XIV – podała włoska agencja prasowa Ansa, powołując się na rosyjskie media. Z kolei z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem Putin wymienił się życzeniami już podczas rozmowy telefonicznej w niedzielę 28 grudnia.

Przywódca Rosji tradycyjnie przesłał również życzenia prezydentom i premierom Białorusi oraz krajów postsowieckich Azji Środkowej i Kaukazu Południowego, a także państw należących do BRICS, czyli Brazylii, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki. Ponadto wiadomości dostali liderzy krajów tzw. globalnego Południa i Wschodu, m.in.: Birmy, Mongolii, Wietnamu, Korei Północnej, Etiopii i Wenezueli.

"Krew, życie i śmierć w tym samym okopie"

W piątek północnokoreańska agencja prasowa KCNA opublikowała noworoczne życzenia Kim Dzong Una skierowane do Władimira Putina. Przywódca Korei Północnej zaznaczył w nich, że rok 2025 był "naprawdę ważnym rokiem, w którym oba kraje konsekwentnie pisały wspaniałą biografię swojego sojuszu w nowej erze, dzięki pełnemu wzajemnemu wsparciu i bezinteresownej pomocy w dążeniu do wspólnej, świętej sprawy".

Kim Dzong Un oświadczył, że "w miarę upływu roku 2025 stosunki między KRLD a Rosją utrwaliły się w najszczerszym sojuszu", gdy "dzieliły krew, życie i śmierć w tym samym okopie".

Wcześniej Putin przekazał życzenia Kim Dzong Unowi. Chwalił "heroiczny" udział żołnierzy z Korei Północnej w walkach w obwodzie kurskim. Rosyjski przywódca stwierdził, że udział w wojnie "wyraźnie potwierdził niezwyciężoną przyjaźń" pomiędzy Rosją a Koreą Północną.

