Rosjanie zamordowali cywilów. Poszło o alkohol

Do zbrodni doszło w nocy z 20 na 21 grudnia br. w jednym z domów w mieście położonym w obwodzie donieckim we wschodniej części Ukrainy.

Przed budynkiem pojawili się rosyjscy żołnierze, a na spotkanie im wyszli ukrywający się w środku ojciec i syn. Rosyjscy wojskowi zażądali od mężczyzn alkoholu, a gdy usłyszeli, że go nie mają, otworzyli ogień do cywilów. Na tym się nie skończyło. Żołdacy Putina wkroczyli do piwnicy, gdzie zamordowali kolejne osoby ukrywające się przed ostrzałem.

W wyniku zdarzenia, śmierć poniosło siedem osób. Przeżył tylko jeden mężczyzna ukrywający się w piwnicy. Człowiek życie zawdzięcza tylko temu, że udawał martwego. Po całym zajściu wydostał się z budynku i uciekł.

Sprawcy masakry zatrzymani przez rosyjskie służby

Sprawcy zbrodni przekazali swoim przełożonym, że w budynku "zlikwidowano grupę dywersyjno-rozpoznawczą ukraińskiej armii".

Jak podaje ukraiński wywiad wojskowy, dzięki zeznaniom świadka, żołnierze zostali zatrzymani przez rosyjskie służby. "Sprawa nie została jednak oficjalnie nagłośniona, co może wskazywać na próbę jej wyciszenia" – wskazano.

Na tym jednak nie koniec. HUR ustalił, że 22 grudnia br. żołnierze tej samej jednostki mieli zgwałcić mieszkankę rejonu pokrowskiego, a następnie torturować i zamordować jej męża. Jak wynika z relacji, kobieta złożyła w tej sprawie zeznania przed rosyjską policją wojskową.

Poważna porażka Rosjan

Ukraińcy w znacznym stopniu odzyskali kontrolę nad Kupiańskiem – podali w ubiegłym tygodniu blogerzy wojskowi, związani z rosyjską armią. Wcześniej Kreml chwalił się zdobyciem miasta.

Kupiańsk ma znaczenie strategiczne. Miasto stanowi bowiem ważny węzeł kolejowy. Serwis united24media.com, który powołuje się na promoskiewskie źródła, wskazuje, że Siły Zbrojne Ukrainy wyparły siły Kremla z zachodniego brzegu rzeki Oskoł, która przepływa przez Kupiańsk.

Kanał Rybar na Telegramie, który jest postrzegany jako blisko związany z rosyjskim resortem obrony, podaje, że siły Moskwy straciły większość swoich sił we wsiach Kondraszówka, Radkiwka i Moskowka. "Sytuacja w Kupiańsku jest, delikatnie mówiąc, gorsza niż krytyczna" – czytamy.

