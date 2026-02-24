Sikorski "pozdrawia" z Kijowa. MSZ publikuje nagranie

"24 lutego 2026. Kijów. Ukraina. Jestem tu, by w czwartą rocznicę brutalnego ataku Rosji na Ukrainę wyrazić solidarność z narodem ukraińskim" – napisał Sikorski na swoim profilu w serwisie X.

twitter

Ministerstwo Spraw Zagranicznych udostępniło krótkie nagranie, na którym Sikorski mówi: "Pozdrawiam z Kijowa. Po kilku dniach miała tu być Parada Zwycięstwa. Tymczasem po czterech latach Kijów broni się nadal".

twitter

Kijów. Sikorski spotkał się z Sybihą

Szef MSZ rozpoczął wizytę w stolicy Ukrainy od spotkania z szefem dyplomacji Andrijem Sybihą. Politycy omówili wyniki rozmów w Genewie, ważną rolę Polski w promowaniu wysiłków pokojowych i wzmacnianiu Europy, a także dwustronną współpracę obronną.

"Rozmawialiśmy również o dalszej presji na agresora, w tym o 20. pakiecie sankcji UE. Zgodziliśmy się, że szantaż ze strony dwóch krajów nie może trzymać UE jako zakładnika. Radek, jestem wdzięczny za Twoją wizytę, a także za Twoje i Polski niezachwiane wsparcie i przywództwo" – napisał Sybiha na portalu X.

twitter

Czwarta rocznica inwazji Rosji na Ukrainę. Oświadczenie polskiego MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu napisało, że "w czwartą rocznicę brutalnej rosyjskiej napaści na Ukrainę Polska pozostaje niezachwiana w swoim wsparciu dla narodu ukraińskiego oraz w dążeniu do sprawiedliwego i trwałego pokoju".

"To także czwarta rocznica walki, niezłomnego ducha, odwagi i siły Ukrainy – dlatego stajemy u jej boku, ramię w ramię, solidarnie i bez wahania" – podkreślono.

"Nasze myśli kierujemy do wszystkich, których wojna naznaczyła bólem i stratą, do tych którzy każdego dnia z odwagą bronią swojej ziemi i prawa do wolności, do tych którzy daleko od ojczyzny walczą o zachowanie swojej tożsamości i godności. Teraz i w przyszłości – Polska stoi po stronie Ukrainy" – wskazało MSZ.

twitter

Takiej wojny nie było w Europie od 1945 roku. Polska kluczowym hubem

Rozpoczęta 24 lutego 2022 r. rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę przekształciła się w największy konflikt zbrojny od momentu zakończenia II wojny światowej w 1945 r. Polska jest jedynym krajem, który sąsiaduje zarówno z atakującą Rosją, jak i broniącą się Ukrainą.

W pierwszych miesiącach wojny Polska przekazała Ukrainie setki sztuk ciężkiego sprzętu wojskowego, w tym czołgi i samoloty. Przez lotnisko w Rzeszowie przechodzi większość zachodniego wsparcia militarnego dla Kijowa.

Czytaj też:

Czwarta rocznica inwazji na Ukrainę. Prezydent Nawrocki o Rosji