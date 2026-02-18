"Nie wysyłamy rachunków". Sikorski o reparacjach w niemieckiej prasie

Odniósł się w nim m.in. do kwestii reparacji wojennych, aktualnych relacji polsko-niemieckich oraz roli Polski w Europie.

Sikorski o reparacjach: Nigdy nam ich nie wypłacono

Jednym z głównych wątków rozmowy była sprawa reparacji wojennych. Sikorski podkreślił, że rząd premiera Donalda Tuska uznaje ustalenia konferencji poczdamskiej. Zgodnie z nimi Polska miała otrzymać reparacje z puli przyznanej Związkowi Radzieckiemu. – Zgodnie z nimi Polska miała otrzymać reparacje wojenne z reparacji wypłaconych Związkowi Radzieckiemu. Ale nigdy nam ich nie wypłacono; można by rzec, że zostały nam skradzione – powiedział minister.

Szef MSZ zaznaczył jednocześnie, że obecny rząd "nie wysyła już rachunków". Dodał jednak, że dziesiątki tysięcy ofiar niemieckiej okupacji wciąż żyją i zasługują na odszkodowanie. Jak podkreślił, taki krok byłby gestem ostatecznym, a nie tylko werbalnym potwierdzeniem, że Niemcy przyjmują swoją moralną odpowiedzialność.

Relacje z Niemcami: Poprawa, ale różnice pozostają

Sikorski ocenił w wywiadzie, że sytuacja w relacjach polsko-niemieckich "znacznie się poprawiła". – Nie ma potrzeby od razu rzucać się sobie w ramiona; różnice między sąsiadami zawsze się pojawiają. Ale pracujemy nad tym z naszymi partnerami w Niemczech – stwierdził. Minister zaznaczył ponadto, że Polska chce pojednania, które musi opierać się na pełnym zrozumieniu historii.

W kontekście współpracy wskazał na kwestie bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim oraz zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet balistycznych w obwodzie kaliningradzkim. Poinformował, że podczas konsultacji polsko-niemieckich polski minister obrony przekazał stronie niemieckiej listę środków w zakresie polityki wojskowej i bezpieczeństwa, które oba państwa mogłyby wspólnie realizować. – Konkretne zaangażowanie Berlina pokazałoby, że możemy polegać nie tylko na NATO, ale także na dwustronnej przyjaźni – powiedział.

