Niemiecki dziennik ostrzega Polskę przed "nieprzyjemną prawdą"

W publikacji mowa o "nieprzyjemnej prawdzie", która może zaważyć na przyszłości kraju, mimo jego imponujących wyników gospodarczych.

"Die Welt": Wszystkie duże państwa europejskie zmagają się ze spadkiem populacji, jednak w przypadku Polski proces ten przebiega wyjątkowo dynamicznie

Autor tekstu Philipp Fritz podkreśla, że problem demograficzny w Polsce ma szczególnie dotkliwy charakter. Wszystkie duże państwa europejskie zmagają się ze spadkiem populacji, jednak w przypadku Polski proces ten przebiega wyjątkowo dynamicznie. "Jest to nieprzyjemna prawda, której eksperci i politycy są świadomi, ale która nie spotyka się z należytą uwagą społeczeństwa" – podkreślono w publikacji "Die Welt".

W dalszej części artykułu niemiecki dziennik odnosi się do sukcesów gospodarczych Polski. Jak zauważa cytowany przez Deutsche Welle publicysta, kraj bywa określany mianem "supergwiazdy Europy". Dynamiczny wzrost PKB, rozwój infrastruktury oraz ambitne projekty inwestycyjne mają budować obraz państwa, które wyróżnia się na tle pogrążonych w stagnacji gospodarek Zachodu. Według prognoz Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 2025 roku polski PKB ma przekroczyć bilion dolarów, a w 2026 roku wzrost gospodarczy sięgnąć 3,4 proc.

W ocenie "Die Welt" to nie tempo wzrostu, lecz demografia może okazać się czynnikiem decydującym o długoterminowej pozycji Polski w Europie.

Smutna prawda wynikająca z badań

Dane Główny Urząd Statystyczny pokazują, że na koniec 2025 roku liczba ludności wyniosła około 37,33 mln osób i była niższa o około 157 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2025 roku odnotowano około 238 tys. żywych urodzeń, podczas gdy liczba zgonów była wyższa o około 168 tys., co oznacza ujemny przyrost naturalny na poziomie –4,5 na 1000 mieszkańców. To kolejny rok, w którym więcej osób umiera, niż się rodzi.

Współczynnik dzietności spadł do około 1,10, znacznie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń wynoszącego 2,1. Prognozy wskazują, że przy utrzymaniu obecnych trendów w 2060 roku Polska może liczyć mniej niż 30 milionów mieszkańców, co oznaczałoby wyraźne zmniejszenie jej potencjału ludnościowego w Unii Europejskiej.

Czytaj też:

"Firmy wybierają cięcia". Gospodarka Niemiec idzie na dnoCzytaj też:

Twardy kurs Nawrockiego wobec cudzoziemców. Te liczby mówią wszystko