"Logika psychoprawicy". Sikorski atakuje przeciwników SAFE

Minister w ostrym tonie skrytykował środowiska prawicowe za sprzeciw wobec projektu przewidującego preferencyjne finansowanie inwestycji w sektorze obronnym. W niewybrednych słowach, nazywając przeciwników SAFE "pchychoprawicą", wpis swój skierował ostatecznie do Prezydenta Karola Nawrockiego.

"Proszę to wytłumaczyć…"

"Logika naszej psychoprawicy: Pożyczyć na 6% na kupno zagranicznych czołgów – szczyt patriotyzmu.

Pożyczyć na 3% na sprzęt produkowany w Polsce – zdrada i zaprzaństwo.

Proszę to wytłumaczyć pracownikom i kooperantom bydgoskiej Belmy i Nitrochemu” – napisał Sikorski.

Wpis pojawił się w trakcie gorącej parlamentarnej i medialnej debaty dotyczącej programu SAFE. Opozycja argumentuje, że mechanizm jest tak naprawdę kredytem i może oznaczać długoterminowe zobowiązania finansowe dla państwa na niepewnych warunkach, które do tej pory nie zostały przedstawione opinii publicznej.

Do dyskusji włączył się wczoraj m.in. premier Donald Tusk. Podczas wystąpienia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mówił o znaczeniu środków europejskich dla polskiej gospodarki. – Kiedyś skutecznie blokowali środki europejskie, teraz chcieliby blokować pieniądze z programu SAFE. Zostawmy ich w świętym spokoju. Chcę powiedzieć, że niemożliwe by to było – te pieniądze z KPO ani funduszy europejskich z SAFE nie trafiłyby do Polski, gdyby nie przekonanie w Europie i świecie, że polskie sprawy są naprawdę w dobrych rękach – stwierdził szef rządu. Premier zaznaczył, że ma na myśli nie tylko rząd, ale także wszystkich uczestników życia gospodarczego.

"Nie chcę tego nazywać zdradą"

Krytycznie o działaniach opozycji mówiła w ostatnich dniach także marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Odnosząc się do zapowiedzi odrzucenia projektu już na etapie prac komisji, powiedziała: – Z przykrością muszę stwierdzić, że już podczas prac komisji Prawo i Sprawiedliwość stwierdziło, że zgłasza wniosek o odrzucenie tego projektu. To jest taki sygnał, że nie zależy im na tym, żeby nad tym projektem pracować czy doprecyzowywać zapisy, tylko po prostu ten projekt odrzucić. (…) Ja nie chcę tego nazywać zdradą, ale tak to wygląda – stwierdziła.

Stanowisko rządu podtrzymał także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – Naturalne jest, że opozycja jest przeciwko rządowi, to jest istota bycia w opozycji. Ale bycie przeciwko bezpieczeństwu państwa polskiego? Bycie przeciwko swojej ojczyźnie, jej rozwojowi? To nie jest już naturalne i to nie powinno przyświecać ani posłom, ani senatorom – powiedział szef MON.

Z Pałacu Prezydenckiego płyną z kolei sygnały, że Karol Nawrocki może nie podpisać ustawy o SAFE. Prezydent ma uzależniać swoje poparcie od usunięcia "poważnych luk systemowych", przede wszystkim braku wzmocnionego mechanizmu kontroli antykorupcyjnej adekwatnego do skali środków i tempa zakupów, a także od ujawnienia pełnej listy 139 projektów przewidzianych do realizacji w ramach SAFE.

