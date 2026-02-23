Wojna wisi na włosku. Iran zawarł z Rosją tajną umowę

Umowa podpisana w grudniu zeszłego roku w Moskwie zobowiązuje Rosję do dostarczenia Iranowi 500 przenośnych wyrzutni rakietowych Werba i 2500 pocisków 9M336 w ciągu trzech lat – podał brytyjski dziennik "Financial Times", powołując się na rosyjskie dokumenty.

Wartość kontraktu opiewa na 495 mln euro (ponad 2 mld zł), a dostawy zaplanowano w trzech transzach na lata 2027-2029. Według "FT", umowa została wynegocjowana między rosyjskim państwowym eksporterem broni Rosoboroneksport a moskiewskim przedstawicielem irańskiego ministerstwa obrony i logistyki sił zbrojnych (MODAFL).

Według tych doniesień, Teheran formalnie wystąpił o systemy Werba w lipcu ubiegłego roku – kilka dni po zakończeniu 12-dniowego konfliktu z Izraelem, w trakcie którego Stany Zjednoczone wsparły izraelskie ataki na trzy kluczowe irańskie obiekty nuklearne.

Trump: Rozważam ograniczony atak na Iran

Agencja Reutera zwraca uwagę, że szczegóły kontraktu ujawniono w momencie, w którym prezydent USA Donald Trump gromadzi znaczące siły wojskowe USA na Bliskim Wschodzie i grozi Iranowi atakiem, jeśli nie zgodzi się na ograniczenie swojego programu nuklearnego.

Trump pod koniec ubiegłego tygodnia potwierdził doniesienia amerykańskiej prasy o tym, że rozważa "ograniczony" atak na Iran. Według "Wall Street Journal", prezydent USA może wydać rozkaz do ataku w ciągu najbliższych dni.

W reakcji na groźby Waszyngtonu Teheran ostrzegł, że jakiekolwiek działania przeciwko jego terytorium spotkają się z "zdecydowaną" odpowiedzią, a wszystkie amerykańskie obiekty wojskowe i bazy USA w regionie mogą zostać uznane za cele.

Reuters odnotowuje, że Iran ma podpisany z Rosją traktat o partnerstwie strategicznym, który nie zawiera (przynajmniej oficjalnie) klauzuli o wzajemnej obronie.