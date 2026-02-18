Niepokojące wieści z USA: 90 proc. szans na wojnę z Iranem

Jeden z doradców Donalda Trumpa w rozmowie z portalem ocenił, że istnieje aż 90 proc. prawdopodobieństwa rozpoczęcia przez USA działań militarnych przeciwko Teheranowi w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jak wskazał, część otoczenia prezydenta ostrzega przed eskalacją, jednak napięcie wokół sprawy Iranu wyraźnie rośnie.

Rosnące napięcie i koncentracja sił USA

Według Axios potencjalna wojna mogłaby mieć znacznie większą skalę niż wcześniejsze amerykańskie operacje, w tym punktowa akcja w Wenezueli ze stycznia, która doprowadziła do pojmania przywódcy tego kraju Nicolása Maduro. Źródła serwisu twierdzą, że planowana operacja przeciw Iranowi miałaby charakter szerokiej, wspólnej kampanii amerykańsko-izraelskiej, stanowiącej poważne zagrożenie dla władz w Teheranie.

Konflikt, jeśli wybuchnie, może być także większy niż 12-dniowa wojna Izraela z Iranem z czerwca 2025 roku, w której w późniejszej fazie uczestniczyły również USA, bombardując irańskie obiekty nuklearne. W ostatnich tygodniach Waszyngton znacząco zwiększył obecność wojskową na Bliskim Wschodzie. Do regionu skierowano dwa lotniskowce, kilkanaście okrętów wojennych, setki samolotów bojowych oraz systemy obrony przeciwlotniczej. W ciągu ostatniej doby wysłano dodatkowo około 50 myśliwców F-35, F-22 i F-16.

Izrael przygotowuje się na możliwy konflikt

Według źródeł w izraelskiej administracji Tel Awiw już przygotowuje się na możliwość wojny. Izrael opowiada się za scenariuszem militarnym i – jak twierdzą informatorzy – konflikt mógłby rozpocząć się nawet w ciągu kilku dni. Amerykańskie źródła wskazują raczej perspektywę kilku tygodni, choć nie wykluczają szybszej eskalacji.

W przeszłości podobne ultimatum kończyło się szybkim użyciem siły. W 2025 roku Biały Dom informował, że prezydent daje sobie dwa tygodnie na decyzję w sprawie Iranu. Trzy dni później doszło do ataków na irańskie obiekty nuklearne. Obecnie wszystko wskazuje na to, że najbliższe tygodnie mogą być kluczowe dla przyszłości relacji USA–Iran i bezpieczeństwa całego regionu Bliskiego Wschodu.

