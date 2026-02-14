USA gotowe do ataku. Możliwy wybuch nowej wojny

Jak podaje Reuters, powołując się na anonimowych urzędników USA, amerykańskie wojsko może zaatakować nie tylko infrastrukturę nuklearną Teheranu, ale również irańskie obiekty państwowe i bezpieczeństwa.

Eksperci wskazują, że rozpoczęcie takiej operacji oznaczałoby zwiększenie ryzyka dla sił Stanów Zjednoczonych. Odwet ze strony Iranu oznaczałby bowiem wybuch konfliktu o charakterze regionalnym. Źródło agencji Reutera podkreśla bowiem, że Waszyngton spodziewa się odpowiedzi Teheranu, a to skutkowałoby rozłożoną w czasie serię wzajemnych ataków.

Gwardia Rewolucyjna już zaznaczyła, że zareaguje uderzeniami na obiekty wojskowe należące do Stanów Zjednoczonych w regionie.

Tajemnicze słowa Trumpa po rozmowie z Netanjahu

W środę Donald Trump zabrał głos ws. negocjacji z Iranem. – Mam nadzieję, że tym razem będą bardziej rozsądni – powiedział prezydent USA. Słowa padły po rozmowie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

Amerykański przywódca poinformował o spotkaniu na swojej platformie Truth Social. Jak zaznaczył, w rozmowach uczestniczyli również współpracownicy Netanjahu. Zdaniem Trumpa, to "było bardzo dobre spotkanie", a stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem są – jak to określił – "niesamowite". "Nie uzgodniono niczego ostatecznie poza tym, że nalegałem, by negocjacje z Iranem były kontynuowane, aby zobaczyć, czy porozumienie może być sfinalizowane, czy nie" – napisał prezydent USA.

Donald Trump podkreślił, że osiągnięcie porozumienia z Teheranem będzie priorytetem. "Jeśli nie uda się (tego osiągnąć), będziemy musieli zobaczyć, jaki będzie rezultat" – zaznaczył amerykański przywódca.

Prezydent USA przypomniał, że "ostatnim razem Iran zdecydował, że będzie lepiej, jeśli nie zawrze porozumienia i został uderzony przez Midnight Hammer, to nie wyszło im na dobre". W ten sposób Trump nawiązał do kryptonimu operacji amerykańskich sił, które latem 2025 roku uderzyły w irańskie instalacje jądrowe. "Mam nadzieję, że tym razem będą bardziej rozsądni i odpowiedzialni" – dodał Trump.

