To koniec aplikacji mObywatel? Ministerstwo Cyfryzacji wydało komunikat

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Resort stwierdził, że celem noweli jest dostosowanie krajowych przepisów do unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0, które zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

– Na podstawie uzasadnienia projektu noweli można podejrzewać, że czeka nas pożegnanie z aplikacją mObywatel, którą się chwaliliśmy nie tylko w Polsce, ale i w Europie – ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową ekspert portalu cyberdefence24.pl Paweł Makowiec.

Co dalej z aplikacją mObywatel?

– Konsekwentnie rozwijamy mObywatela jako bramę do usług publicznych. Równolegle pracujemy nad europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, zgodnym z rozporządzeniem eIDAS 2.0. To rozwiązanie uzupełni ekosystem mObywatela i wzmocni jego funkcjonowanie w ramach wspólnego rynku cyfrowego UE oraz usprawni transgraniczne korzystanie z e-usług. Naszym celem jest zapewnienie obywatelom bezpiecznych, nowoczesnych i wygodnych narzędzi do załatwiania spraw publicznych – przekonywał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, cytowany w poniedziałkowym komunikacie resortu.

"W trakcie prac nad Europejskim portfelem tożsamości cyfrowej mObywatel niejednokrotnie stawiany był za wzór godny naśladowania. Polacy stali się pionierami w projektowaniu e-rozwiązań. Eksperci odpowiedzialni za rozwój aplikacji mObywatel już od kilku lat zaangażowani są w projekty pilotażowe POTENTIAL oraz APTITUDE. Rozwiązania dla Europejskiego portfela tożsamości cyfrowej powstają więc na gruncie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń. Wiedza specjalistów pracujących na co dzień przy mObywatelu jest regularnie wykorzystywana w trakcie pracy nad rozwiązaniami, które pozwolą na korzystanie z cyfrowych usług publicznych na terenie całej Unii Europejskiej" – czytamy.

