Uwaga na internetowe wyzwanie z paracetamolem. Apel do rodziców

To internetowe wyzwanie, które – jak ostrzegają lekarze – może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia młodych ludzi. Challenge ma polegać na konkurowaniu w przyjmowaniu jak największych dawek paracetamolu, popularnego i powszechnie stosowanego leku przeciwbólowego i przeciwgorączkowego, który w nadmiarze może być toksyczny dla organizmu.

Chociaż część materiałów publikowanych w mediach społecznościowych sugerujących udział w wyzwaniu wydaje się pochodzić głównie z ostrzeżeń ekspertów, a nie filmików dokumentujących realne przypadki, to jednak szpitale w Belgii potwierdziły hospitalizację kilku nastolatków z powodu zatrucia paracetamolem, którzy mieli uczestniczyć w wyzwaniu.

Dopuszczalna dawka paracetamolu

Specjaliści tłumaczą, że paracetamol jest bezpieczny tylko w zalecanych ilościach: u dorosłych dzienna dawka nie powinna przekraczać 4 gramów, a u dzieci jest obliczana indywidualnie w zależności od masy ciała. Przekroczenie tych dawek może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby, niewydolności narządów, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

Eksperci podkreślają, że nie ma żadnych fizjologicznych korzyści z przyjmowania dużych ilości paracetamolu – nie działa on psychoaktywnie ani wzmacniająco. Tymczasem media społecznościowe mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się błędnych i niebezpiecznych informacji wśród nastolatków.

Apel do rodziców i opiekunów

W komunikatach ostrzegających o wyzwaniu specjaliści zwracają się do rodziców i opiekunów o monitorowanie treści oglądanych przez młodzież, rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego stosowania leków oraz natychmiastową konsultację lekarską w przypadku podejrzenia przedawkowania, nawet jeśli objawy jeszcze się nie pojawiły.

