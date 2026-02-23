"Wystąpiłem do prezydenta". Szef MON chce odznaczenia dla żołnierza USA

"Wystąpiłem do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla sierżanta Armii Stanów Zjednoczonych Michaela Ollisa, który poświęcając własne życie uratował naszego żołnierza" – napisał szef MON w poniedziałek (23 lutego) w serwisie X.

Minister przypomniał, że 28 sierpnia 2013 r. w prowincji Ghazni, podczas ataku talibów na bazę, Ollis zasłonił własnym ciałem rannego polskiego żołnierza, kpt. Karola Cierpicę. Chwilę później eksplodowała kamizelka taliba z materiałami wybuchowymi. Sierżant armii USA zginął na miejscu.

"Jego śmierć to symbol braterstwa broni. Polscy i amerykańscy żołnierze walczyli razem i razem ponosili najwyższą ofiarę. Polska nigdy tego nie zapomni" – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP. Dla kogo?

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadawany jest cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innym państwami i narodami. Order dzieli się na pięć klas. Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP jest pierwszą z nich.

Trump skrytykowany za słowa o NATO w Afganistanie

Niedawno prezydent USA Donald Trump wywołał międzynarodową burzę, wypowiadając się lekceważąco o roli sojuszników Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Stwierdził, że USA nigdy nie potrzebowały pomocy NATO i "nigdy tak naprawdę o nic nie prosiły" sojuszników.

– Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu – mówił Trump w głośnym wywiadzie dla telewizji Fox News.

W Afganistanie poległo 44 Polaków – 43 żołnierzy i jeden cywil, ratownik medyczny.

