Weteran odesłał medal Nawrockiemu. "Będzie panu przypominał"

– Mam nadzieję, że (medal) będzie panu przypominał, że jako zwierzchnikowi Sił Zbrojnych przystoi panu stanie na straży honoru i dobrego imienia wszystkich weteranów, którzy brali udział w tej misji – powiedział były oficer wywiadu wojskowego w nagraniu zamieszczonym w serwisie X przez dziennikarza Tomasza Sekielskiego.

Gest sprzeciwu weterana. Medal wraca do prezydenta

Moryc wysłał medal pocztą na adres Kancelarii Prezydenta. O swoich zamiarach poinformował wcześniej w programie Sekielskiego, emitowanym na antenie TVP1.

Gest weterana to forma protestu wobec kontrowersyjnych wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa na temat roli żołnierzy NATO w Afganistanie, które – zdaniem Moryca – zostały niewystarczająco skrytykowane przez Nawrockiego.

Słowa Trumpa, które wywołały burzę

Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News przekonywał, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO i "nigdy tak naprawdę o nic nie prosiły" sojuszników. – Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu – stwierdził, wywołując polityczną burzę.

Nawrocki: W Afganistanie poległo 44 Polaków, zasługują na szacunek

Prezydent nie odniósł się wprost do słów Trumpa. We wpisie zamieszczonym na portalu X po polsku i angielsku napisał: "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!".

– Jestem przekonany, że prezydent Trump nie myślał wtedy o Polsce, bo nie po to 48 godzin wcześniej mówił o polskich żołnierzach "great warriors" (świetni wojownicy – red.), wielokrotnie to powtarzając – tłumaczył dziennikarzom Nawrocki.

