UE zamyka drzwi przed rosyjskimi żołnierzami. Miedwiediew: Wejdą bez wiz, jak w 1945
UE zamyka drzwi przed rosyjskimi żołnierzami. Miedwiediew: Wejdą bez wiz, jak w 1945

Dmitrij Miedwiediew, były prezydent i były premier Rosji
Dmitrij Miedwiediew, były prezydent i były premier Rosji Źródło: PAP/EPA / SPUTNIK POOL
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała o ograniczeniu liczby rosyjskich dyplomatów przy UE oraz zapowiedziała dalsze sankcje wobec Moskwy.

Wśród rozważanych rozwiązań znajduje się również zakaz wjazdu do strefy Schengen dla byłych rosyjskich żołnierzy.

Rosyjska misja przy UE zredukowana do 40 osób

Unia Europejska zdecydowała o zmniejszeniu liczby pracowników rosyjskiej misji przy UE do 40 osób. Decyzja ma być odpowiedzią na – jak podkreślają unijne władze – nadużywanie uprawnień dyplomatycznych przez stronę rosyjską. Według Brukseli działania te są konieczne, by ograniczyć ryzyko sabotażu i ingerencji w sprawy państw członkowskich. – Nie chcemy, aby zbrodniarze wojenni i sabotażyści kręcili się po naszych ulicach – powiedziała Kallas podczas konferencji prasowej po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw UE.

Równolegle, we współpracy z Komisją Europejską, trwają prace nad wprowadzeniem zakazu wjazdu do strefy Schengen dla byłych rosyjskich żołnierzy. Celem jest uniemożliwienie osobom podejrzewanym o udział w zbrodniach wojennych oraz działaniach sabotażowych swobodnego przemieszczania się po terytorium Unii. Nowe regulacje miałyby stanowić element szerszej strategii bezpieczeństwa, której celem jest ograniczenie wpływów rosyjskich w Europie.

Ostra i cyniczna reakcja Moskwy

Na zapowiedzi Kallas zareagował w mediach społecznościowych były prezydent i premier Rosji, obecnie wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. We wpisie opublikowanym na platformie X użył obraźliwego określenia pod adresem szefowej unijnej dyplomacji i w ironiczny sposób odniósł się do planowanego zakazu wjazdu.

"Kaja, blond szczur, powiedziała, że dba o to, by setki tysięcy byłych rosyjskich żołnierzy nigdy nie wjechało do strefy Schengen. Co za strata dla naszych bojowników. Cóż, mogą tam wjechać bez wiz, jeśli chcą. Jak w 1812 czy 1945 roku. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny!" – napisał Medwiediew na portalu X.

Rosja oskarża Trumpa. "To pogwałcenie prawa międzynarodowego"

