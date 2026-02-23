Gigantyczna kwota. Tyle będzie potrzeba na odbudowę Ukrainy

24 lutego miną cztery lata od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Wraz z upływem czasu, rośnie szacowany koszt przyszłej odbudowy Ukrainy. Kraj ten będzie wymagał odnowy na wielu polach – infrastrukturalnym, gospodarczym, społecznym.

Zaktualizowano raport o stratach wojennych Kijowa. Obecnie koszt przyszłej odbudowy szacuje się na 588 mld dolarów (ok. 500 mld euro) w ciągu najbliższej dekady. Warto zaznaczyć, że rok temu wyliczenia szacowano na 524 mld dolarów.

Raport na temat wpływu wojny na gospodarkę i infrastrukturę przygotował Bank Światowy wspólnie z rządem Ukrainy, Komisją Europejską oraz ONZ. Ocena zniszczeń dokonanych przez Rosję w Ukrainie aktualizowana jest regularnie i jest prowadzona na podstawie międzynarodowego modelu. Dokument bierze pod uwagę okres od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 r. do końca 2025 r. Wyliczono, że bezpośrednie straty spowodowane wojną w tym okresie wyniosły 195 mld dolarów – to o 19 mld dolarów więcej niż w raporcie sprzed roku.

Potrzeby Ukrainy szacowane na 588 mld dolarów w ciągu najbliższych 10 lat wynoszą trzy razy więcej niż nominalny PKB kraju za 2025 r.

Gdzie jest najgorzej?

Z raportu wynika, że największe potrzeby występują w sektorach mieszkalnictwa, transportu i energetyki. Szkody koncentrują się w obwodach frontowych i głównych obszarach metropolitalnych. Szacuje się, że na dzień 31 grudnia 2025 r. 14 proc. budynków mieszkalnych było uszkodzonych lub zniszczonych, co dotknęło ponad trzy miliony gospodarstw domowych.

W sektorze energetycznym, który jest narażony na wzmożone rosyjskie ataki, liczba uszkodzonych lub zniszczonych aktywów wzrosła o około 21 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Najmocniej ucierpiała infrastruktura energetyczna, przesyłu, dystrybucji i ciepłownictwa. W sektorze transportu potrzeby wzrosły o blisko jedną czwartą, co jest wynikiem nasilenia ataków na kolej i porty w 2025 r. W tym właśnie sektorze szacowane potrzeby na odbudowę są największe, bo w ciągu najbliższej dekady mają wynieść 96 mld dolarów.

Kolejny jest sektor energetyczny (prawie 91 mld dolarów), dalej sektor mieszkaniowy (prawie 90 mld dolarów), sektor handlu i przemysłu (ponad 63 mld dolarów) oraz sektor rolnictwa (ponad 55 mld dolarów). Koszty zarządzania zagrożeniem wybuchowym i usuwania gruzów mają wynieść prawie 28 mld dolarów.

