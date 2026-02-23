Gigantyczna kwota. Tyle będzie potrzeba na odbudowę Ukrainy
Gigantyczna kwota. Tyle będzie potrzeba na odbudowę Ukrainy

Wojna na Ukrainie. Zniszczenia w rejonie Pokrowska
Wojna na Ukrainie. Zniszczenia w rejonie Pokrowska Źródło: Wikimedia Commons
Poznaliśmy nowe wyliczenia dot. kosztów przyszłej odbudowy Ukrainy po agresji Rosji. Obecnie kwota ta jest szacowana na 588 mld dolarów.

24 lutego miną cztery lata od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Wraz z upływem czasu, rośnie szacowany koszt przyszłej odbudowy Ukrainy. Kraj ten będzie wymagał odnowy na wielu polach – infrastrukturalnym, gospodarczym, społecznym.

Zaktualizowano raport o stratach wojennych Kijowa. Obecnie koszt przyszłej odbudowy szacuje się na 588 mld dolarów (ok. 500 mld euro) w ciągu najbliższej dekady. Warto zaznaczyć, że rok temu wyliczenia szacowano na 524 mld dolarów.

Raport na temat wpływu wojny na gospodarkę i infrastrukturę przygotował Bank Światowy wspólnie z rządem Ukrainy, Komisją Europejską oraz ONZ. Ocena zniszczeń dokonanych przez Rosję w Ukrainie aktualizowana jest regularnie i jest prowadzona na podstawie międzynarodowego modelu. Dokument bierze pod uwagę okres od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 r. do końca 2025 r. Wyliczono, że bezpośrednie straty spowodowane wojną w tym okresie wyniosły 195 mld dolarów – to o 19 mld dolarów więcej niż w raporcie sprzed roku.

Potrzeby Ukrainy szacowane na 588 mld dolarów w ciągu najbliższych 10 lat wynoszą trzy razy więcej niż nominalny PKB kraju za 2025 r.

Gdzie jest najgorzej?

Z raportu wynika, że największe potrzeby występują w sektorach mieszkalnictwa, transportu i energetyki. Szkody koncentrują się w obwodach frontowych i głównych obszarach metropolitalnych. Szacuje się, że na dzień 31 grudnia 2025 r. 14 proc. budynków mieszkalnych było uszkodzonych lub zniszczonych, co dotknęło ponad trzy miliony gospodarstw domowych.

W sektorze energetycznym, który jest narażony na wzmożone rosyjskie ataki, liczba uszkodzonych lub zniszczonych aktywów wzrosła o około 21 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Najmocniej ucierpiała infrastruktura energetyczna, przesyłu, dystrybucji i ciepłownictwa. W sektorze transportu potrzeby wzrosły o blisko jedną czwartą, co jest wynikiem nasilenia ataków na kolej i porty w 2025 r. W tym właśnie sektorze szacowane potrzeby na odbudowę są największe, bo w ciągu najbliższej dekady mają wynieść 96 mld dolarów.

Kolejny jest sektor energetyczny (prawie 91 mld dolarów), dalej sektor mieszkaniowy (prawie 90 mld dolarów), sektor handlu i przemysłu (ponad 63 mld dolarów) oraz sektor rolnictwa (ponad 55 mld dolarów). Koszty zarządzania zagrożeniem wybuchowym i usuwania gruzów mają wynieść prawie 28 mld dolarów.

Źródło: biznes.interia.pl/Bank Światowy/PAP
