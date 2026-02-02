Prof. Dudek krytykuje Nawrockiego i Tuska. "Nie mam dla was szacunku"

Profesor Antoni Dudek, politolog i historyk z UKSW, nie kryje swojego krytycznego stosunku wobec działań najważniejszych polskich polityków.

W najnowszym programie publicystym Super Expressu "Dudek o polityce" naukowiec odniosł się do publicznej wymiany zdań między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem. – Niestety panowie, nie mam dla was szacunku – powiedział.

Tusk uderza w Nawrockiego. W tle słowa Trumpa

W zeszłym tygodniu premier zarzucił prezydentowi, że nie zareagował stanowczo na słowa Donalda Trumpa o żołnierzach NATO w Afganistanie, którzy, jak stwierdził, "pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu".

Według Dudka, zarówno prezydent, jak i były premier, wpadli w niepotrzebną "przepychankę słowną", która nie tylko nie wnosi niczego konstruktywnego do debaty publicznej, ale wręcz obniża prestiż ich urzędów. Podkreślił, że w takich rolach wymagana jest powaga i odpowiedzialność, a promocyjne filmiki Tuska czy medialne akcje Nawrockiego raczej szkodzą niż wzmacniają wizerunek polityków.

W opinii politologa, zachowanie prezydenta i premiera pokazuje brak dojrzałości politycznej i słabe zrozumienie tego, jak ważne są sygnały wysyłane opinii publicznej. Konflikty w mediach społecznościowych oraz retoryka skupiona na autopromocji odbierają im powagę, którą powinni wykazywać wobec obywateli.

Prof. Dudek krytykuje prezydenta i premiera

Profesor zwrócił uwagę, że podobne sytuacje powtarzają się w różnych kontekstach – zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Jego zdaniem, politycy powinni unikać "ustawkowych" spięć i publicznych ataków, które często prowadzą jedynie do wizerunkowej kompromitacji.

Komentarz Dudka wpisuje się w szerszą dyskusję o odpowiedzialności polityków i jakości debaty publicznej w Polsce. Jego stanowcza krytyka pokazuje, że eksperci oczekują od liderów państwa powagi, kompetencji i szacunku wobec instytucji, które reprezentują.

