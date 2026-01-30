"Panowie prezydenci". Tusk zwrócił się do Nawrockiego i Dudy

"Panowie prezydenci, waszą rolą nie jest lobbowanie na rzecz interesów innych państw, nawet najbliższych sojuszników, tylko stanie na straży godności Narodu i interesów Państwa Polskiego" – napisał Tusk w piątek w serwisie X, oznaczając Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudę.

Duda: Nie widzę niczego, za co prezydent USA powinien przeprosić

Wpis szefa rządu to pokłosie m.in. słów Dudy, które padły w czwartek (29 stycznia) w RMF FM. Były prezydent stwierdził, że w niedawnej kontrowersyjnej wypowiedzi Trumpa o żołnierzach NATO w Afganistanie, którzy trzymali się "z dala od linii frontu", nie widzi niczego, za co gospodarz Białego Domu powinien przeprosić.

– Jeżeli prezydent Trump patrzy na to z punktu widzenia, jak zaangażowana była armia amerykańska i ilu amerykańskich żołnierzy zginęło, to żadna armia NATO nie ma porównania, jeśli chodzi o straty, z armią amerykańską – argumentował Duda. Ocenił, że wypowiedź prezydenta USA była "niefortunna i niezręczna". – Dobrze, że polskie władze zwróciły na to uwagę – przyznał.

Jednocześnie stwierdził, że w tej sprawie "najgłośniej krzyczą ci, którzy do niedawna poniewierali polski mundur i polskich żołnierzy w związku z tym, że razem ze strażnikami granicznymi bronili polskiej granicy przed nielegalnymi migrantami". – Śmiać mi się – dodał.

Nawrocki o słowach Trumpa: Nie ma wątpliwości, że polscy żołnierze to bohaterowie

Prezydent Karol Nawrocki nie skrytykował wprost słów Trumpa. We wpisie zamieszczonym na portalu X po polsku i angielsku napisał: "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!".

– Jestem przekonany, że prezydent Trump nie myślał wtedy o Polsce, bo nie po to 48 godzin wcześniej mówił o polskich żołnierzach "great warriors" (świetni wojownicy – red.), wielokrotnie to powtarzając – tłumaczył Nawrocki.

Donald Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News przekonywał, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO i "nigdy tak naprawdę o nic nie prosiły" sojuszników. – Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu – stwierdził, wywołując polityczną burzę.

