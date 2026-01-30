Czarzasty: Otrzymałem od USA i Izraela wniosek ws. Trumpa

– Do Sejmu wpłynęła korespondencja w związku z inicjatywą przewodniczącego Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych pana Mike'a Johnsona oraz przewodniczącego Knesetu państwa Izrael pana Amira Ochanny w sprawie poparcia przez marszałka Sejmu RP ich starań dla przyznania prezydentowi Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla – przekazał w piątek (30 stycznia) Czarzasty.

Marszałek zapowiedział, że rozważy tę sprawę i przedstawi swoje stanowisko opinii publicznej w poniedziałek (2 lutego) na konferencji prasowej.

Informację tę potwierdził również rzecznik prasowy Nowej Lewicy Łukasz Michnik. "Amerykańska Izba Reprezentantów i izraelski Kneset skierowały do Marszałka Włodzimierza Czarzastego wniosek o poparcie nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla" – napisał w serwisie X.

twitter

Trump ma Pokojowego Nobla. Dostał medal od Machado

Prezydent USA Donald Trump od początku swojej drugiej kadencji otwarcie zabiega o pokojowego Nobla. 15 stycznia podczas wizyty w Białym Domu swój medal Pokojowej Nagrody Nobla przekazała mu liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado. Urzędnik Białego Domu potwierdził w rozmowie z agencją Reutera, że prezydent zamierza zatrzymać medal.

"Maria wręczyła mi Pokojową Nagrodę Nobla za moją pracę. To wspaniały gest wzajemnego szacunku. Dziękuję Ci, Mario!" – napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Machado, która określiła spotkanie w Białym Domu jako "wspaniałe", powiedziała, że prezent był wyrazem uznania dla, jak to określiła, zaangażowania amerykańskiego przywódcy na rzecz wolności narodu wenezuelskiego.

Biały Dom opublikował później zdjęcie Trumpa i Machado, na którym prezydent USA trzyma dużą, złotą ramkę, w której widnieje medal i tekst: "Prezydentowi Donaldowi J. Trumpowi w podziękowaniu za nadzwyczajne przywództwo w promowaniu pokoju poprzez siłę".

Czytaj też:

Machado gotowa do przejęcia władzy. Co na to Trump?