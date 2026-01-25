Ambasador USA reaguje na słowa Trumpa. Zwrócił się do Polaków

W wywiadzie dla stacji telewizyjnej Fox News amerykański przywódca zakwestionował wiarygodność NATO. Nawiązując do misji w Afganistanie, Donald Trump powiedział o sojusznikach Stanów Zjednoczonych, że wprawdzie wysłali oni swoje wojska, ale "pozostały nieco w tyle, trochę z dala od linii frontu".

Prezydent USA powtórzył również nieprawdziwe twierdzenie, że Waszyngton "nigdy o nic nie prosił NATO".

Tak polskie władze zareagowały na słowa Trumpa

Wypowiedź amerykańskiego przywódcy była szeroko komentowana, m.in. w Polsce. Do słów Donalda Trumpa odniósł się także premier Donald Tusk. "22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" – napisał.

Głos zabrał również prezydent Karol Nawrocki. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę" – stwierdził.

Jak podkreślił: "W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil”. "Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" – dodała głowa państwa.

Ambasador USA: Polska nie ma większego przyjaciela niż Trump

Na sytuację zareagował ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomas Rose. Dyplomata zapewnił, że amerykański przywódca jest sojusznikiem Warszawy.

"Polska nie ma większego przyjaciela niż prezydent Trump. Wielokrotnie podkreślał on swój głęboki szacunek dla poświęcenia Polski i jej niezachwianego zaangażowania w Sojusz Północnoatlantycki, w tym solidarności i służby u boku sojuszników w Iraku i Afganistanie. Ten dorobek jest szanowany i podziwiany przez wszystkich Amerykanów, a my wszyscy cenimy wspaniałych polskich przywódców Karola Nawrockiego i Donalda Tuska" – napisał Rose na portalu X.

"Nasza wspólna siła nadal opiera się na wzajemnym szacunku, który czyni sojusz wspaniałym i wyjątkowym – i ta zasada pozostanie w centrum uwagi! MOŻECIE NA TO LICZYĆ" – dodał ambasador USA w Polsce.

