Nowe informacje ws. wysadzenia Nord Stream. USA zaprzeczają

Według gazety, spotkania miały miejsce wiosną 2022 r. w Kijowie, wkrótce po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Der Spiegel" pisze, że pomysł wysadzenia rurociągów pochodził od Ukraińców, a agenci CIA mieli początkowo nie wyrazić sprzeciwu, a nawet dyskutować o kwestiach technicznych i potencjalnym wsparciu.

Później, jak twierdzi niemiecka prasa, Amerykanie mieli zmienić stanowisko i ostrzec Kijów przed realizacją planu, choć to nie powstrzymało ukraińskich przygotowań do sabotażu.

CIA miała wgląd w plany ataku na Nord Stream?

Rzeczniczka CIA zdecydowanie zaprzeczyła informacjom tygodnika, określając je jako "całkowicie i absolutnie fałszywe". "Der Spiegel" mimo to opublikował swoje ustalenia, powołując się na długą znajomość z ukraińskimi źródłami oraz potwierdzenie części szczegółów przez niemieckich śledczych.

Według gazety, operacja wysadzenia rurociągów miała zostać ostatecznie zaakceptowana przez gen. Wałerija Załużnego, ówczesnego dowódcę armii ukraińskiej. "Nie zatwierdził jej jednak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tajna jednostka komandosów nie poinformowała administracji prezydenta, twierdzą źródła w Kijowie" – czytamy.

Sabotaż na dnie Bałtyku. Kto wysadził rosyjsko-niemiecki gazociąg?

Doniesienia o ewentualnej wiedzy amerykańskich służb na temat planów sabotażu pojawiały się wcześniej także w innych mediach i analizach dotyczących wysadzenia Nord Stream, jednak wciąż brak jest oficjalnego potwierdzenia udziału CIA w przygotowaniach do tej operacji.

We wrześniu 2022 r. wysadzone zostały dwie nitki Nord Stream 1 i jedna z dwóch nitek Nord Stream 2. Druga nitka tego gazociągu, której roczna przepustowość wynosi 27,5 mld m3 gazu, nie jest uszkodzona, ale nigdy nie była użytkowana. Rosja regularnie naciska na Niemcy w sprawie jej uruchomienia.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w maju ub.r., że "wiele osób wie", kto wysadził Nord Stream. Jak dodał, to on był pierwszym, który udaremnił realizację tego projektu.

Trump w trakcie swojej pierwszej kadencji nałożył sankcje na Nord Stream 2, co znacznie spowolniło jego budowę. Joe Biden uchylił je w 2021 r., po czym wprowadził ponownie po inwazji Rosji na Ukrainę. Z powodu wojny Niemcy nie wydały pozwolenia na uruchomienie gazociągu.

