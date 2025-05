Trumpa zapytano o wysadzenie Nord Stream. Prezydent USA odpowiedział

Trump podczas rozmowy z dziennikarzami został zapytany, czy przeprowadzi oficjalne dochodzenie w sprawie zniszczenia Nord Stream. W odpowiedzi prezydent USA zapewnił, że gdyby "zapytał pewne osoby", udałoby się ustalić sprawcę bez konieczności wydawania dużych pieniędzy na śledztwo.

– Myślę, że wiele osób już wie, kto to zrobił. Ale tak naprawdę to ja byłem pierwszym, który "wysadził" projekt w powietrze, ponieważ nie pozwoliłem na jego realizację. A kiedy (Joe – red.) Biden przejął władzę, dał zielone światło na budowę. To bardzo interesujące – stwierdził Trump.

Sankcje Trumpa na Nord Stream

Aby ograniczyć wpływy rosyjskiego sektora energetycznego w Europie, Trump w czasie swojej pierwszej kadencji nałożył sankcje na Nord Stream 2, co znacznie spowolniło jego budowę. Biden uchylił je w 2021 r., po czym wprowadził ponownie po inwazji Rosji na Ukrainę. Ze względu na wojnę Niemcy nie wydały pozwolenia na uruchomienie gazociągu.

We wrześniu 2022 r. wysadzone zostały dwie nitki Nord Stream 1 i jedna z dwóch nitek Nord Stream 2. Druga nitka tego gazociągu, której roczna przepustowość wynosi 27,5 mld m3 gazu, nie jest uszkodzona, ale nigdy nie była użytkowana.

W marcu br. "Financial Times" ujawnił, że Matthias Warnig, były agent tajnej policji NRD, Stasi i bliski współpracownik prezydenta Rosji Władimira Putina, pracuje nad reaktywacją gazociągu Nord Stream 2 z pomocą inwestorów z USA.

W listopadzie ub.r. "Wall Street Journal" podał, że amerykański milioner i zwolennik Trumpa, Stephen Lynch, chce kupić Nord Stream 2. Zdaniem biznesmena byłaby to wyjątkowa okazja, aby dostawy energii do Europy znalazły się pod amerykańską i europejską kontrolą.

Sabotaż na Bałtyku. Kto wysadził gazociąg?

Z ustaleń "WSJ" wynika, że operację wysadzenia Nord Stream wymyśliła w maju 2022 r. grupa ukraińskich oficerów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski początkowo zatwierdził plan, zanim bezskutecznie próbował go odwołać na prośbę CIA.

W doniesieniach prasowych związanych z sabotażem na dnie Bałtyku pojawiają się także polskie wątki.

Czytaj też:

Wysłannik Trumpa proponuje zniesienie sankcji na Nord Stream 2