Spotkanie Trump-Zełenski. "Osiągnęliśmy ogromny postęp"

W niedzielę po godz. 21:00 czasu polskiego zakończyło się spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy rozmawiali również za pomocą telekonferencji z europejskimi liderami, w tym z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Wcześniej Trump odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.

– Te rozmowy były bardzo szczegółowe i owocne. Rozmawialiśmy właściwie na każdy temat. Poruszyliśmy może dwie wrażliwe kwestie. Wydaje mi się, że zbliżamy się do porozumienia. Osiągnęliśmy ogromny postęp – oświadczył amerykański przywódca, dziękując ukraińskiej delegacji i podkreślając, że uzgodnionych zostało "około 95 proc." planu pokojowego, zmierzającego do zakończenia wojny na Ukrainie.

Na konferencji prasowej prezydent USA wyjaśnił, że jedna z kwestii spornych dotyczy terytorium nieokupowanego w tym momencie przez Rosjan. – Te ziemie mogą zostać zajęte w ciągu kilku najbliższych miesięcy, dlatego lepiej zawrzeć umowę już teraz – ocenił.

Zełenski: Wymiar militarny w 100 proc. uzgodniony

Z kolei Wołodymyr Zełenski ocenił, że gwarancje bezpieczeństwa zostały "prawie uzgodnione". – Wymiar militarny w 100 proc. uzgodniony, plan prosperity w dużej części uzgodniony – mówił prezydent Ukrainy. – Gwarancje bezpieczeństwa są kluczowym kamieniem milowym, więc nasze zespoły będą dalej te gwarancje omawiać. W ciągu najbliższych tygodni będą finalizowane. Prezydent Trump być może będzie nas jeszcze gościć w Waszyngtonie. Ukraina jest gotowa na pokój – zaznaczył.

twitter

"Omówiliśmy wszystkie aspekty ram pokojowych i osiągnęliśmy znaczące rezultaty. Omówiliśmy również kolejność dalszych działań. Zgodziliśmy się, że gwarancje bezpieczeństwa są kluczowe na drodze do osiągnięcia trwałego pokoju, a nasze zespoły będą kontynuować pracę nad wszystkimi aspektami. Uzgodniliśmy, że nasze zespoły spotkają się już w przyszłym tygodniu, aby sfinalizować wszystkie omówione kwestie. Uzgodniliśmy również z prezydentem Trumpem, że w styczniu gościć będzie on ukraińskich i europejskich przywódców w Waszyngtonie" – podkreślił za pośrednictwem platformy X Zełenski.

Czytaj też:

Tak Trump powitał Zełenskiego. "Najtrudniejsza wojna"Czytaj też:

"Zmiękczanie Ukrainy". Ekspert nie ma złudzeń