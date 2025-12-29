Trump znów rozmawiał z Putinem przez telefon. Co ustalili?

O rozmowie przywódców Ameryki i Rosji poinformowała w serwisie X rzecznik prasowa Białego Domu Karoline Leavitt. "Prezydent Trump zakończył pozytywną rozmowę z prezydentem Putinem dotyczącą Ukrainy" – napisała, nie podając więcej szczegółów.

Jurij Uszakow, doradca rosyjskiego przywódcy do spraw międzynarodowych, przekazał agencji TASS, że w poniedziałek doszło do kolejnej rozmowy telefonicznej Putina z Trumpem, ale więcej informacji nie podał.

Trump między Putinem a Zełenskim

Przywódcy USA i Rosji rozmawiali wcześniej w niedzielę (28 grudnia) przed spotkaniem Trump a ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, do którego doszło w posiadłości amerykańskiego prezydenta w Mar-a-Lago na Florydzie.

Według relacji Trumpa przedstawionej podczas wspólnej konferencji prasowej, Putin w trakcie rozmowy telefonicznej powiedział mu, że chce, żeby Ukraina "odniosła sukces", na co wymownie zareagował stojący obok Zełenski.

Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy nie przyniosło przełomu w sprawie zakończenia trwającej już prawie cztery lata wojny, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. od rosyjskiego ataku na ukraińskie terytorium.

Wcześniej, w 2014 r., Rosja zaanektowała Krym, a wspierani przez nią separatyści rozpoczęli działania zbrojne w Donbasie, którego Ukraina nie chce oddać bez walki.

Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy bez przełomu

Po spotkaniu na Florydzie wciąż nierozwiązane pozostają główne kwestie sporne, czyli terytorium (Putin chce, żeby Ukraina oddała Rosji cały Donbas, w tym ziemie, których nie zajęła rosyjska armia) oraz kontrola nad Zaporoską Elektrownią Jądrową, którą Rosjanie okupują od marca 2022 r.

Trump i Zełenski po spotkaniu w Mar-a-Lago odbyli telekonferencję z przywódcami europejskimi. Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki, o czym poinformowała jego kancelaria.

