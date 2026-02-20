Telewizja straciła koncesję. Jest odpowiedź na decyzję KRRiT

Kanał telewizyjny ViDoc TV1, którego koncesja na nadawanie w naziemnej telewizji cyfrowej została cofnięta przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, zmienia nazwę na Short TV – podał branżowy serwis Wirtualne Media.

Decyzja KRRiT była efektem zaprzestania emisji w MUX‑8 po usunięciu kanału przez operatora multipleksu oraz zaległości w opłatach koncesyjnych.

Cofnięcie koncesji oznacza, że ViDoc TV1 nie będzie nadawany w naziemnej telewizji cyfrowej, jednak stacja wciąż pozostaje dostępna w sieciach kablowych oraz w streamingu online.

Telewizja traci miejsce na multipleksie. Odpowiednik kanału chce zmienić nazwę

Nadawca, Red Carpet Media Group, złożył do KRRiT wniosek o zmianę nazwy kanału i rozszerzenie profilu programowego, koncentrując się na krótkich produkcjach wideo i mikroserialach, formatach rosnących w popularności wśród widzów korzystających z internetu i urządzeń mobilnych.

Nowy kanał ma w planach produkcje skierowane przede wszystkim do młodszej widowni, ale Red Carpet Media Group nie wyklucza dalszego rozwoju kolejnych stacji oraz usług wideo na żądanie (VOD).

Short TV ma wejść na rynek z nowym brandingiem i ofertą programową jeszcze w pierwszej połowie 2026 r. Firma podkreśla, że kanał pozostanie dostępny w dotychczasowych sieciach kablowych i platformach streamingowych.

