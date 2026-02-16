Będzie nowa prawicowa telewizja. Konkurencja dla Republiki?

Jak podał branżowy serwis Wirtualne Media, projekt jest powiązany z nadawanym obecnie w Europie kanałem Newsmax Balkans i realizowany przez spółkę Adria DTH związaną z serbskim operatorem Telekom Srbija. Firma już prowadzi rekrutację w Polsce na stanowiska dziennikarzy, edytorów oraz producentów telewizyjnych, a także wynajęła studio w Warszawie.

Z informacji portalu wynika, że działalność Newsmax Polska ma rozpocząć się jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku od portalu internetowego, a następnie planowane jest uruchomienie stacji telewizyjnej.

Newsmax. Nowy projekt medialny w Polsce

Kanał Newsmax z USA, który w 2014 roku debiutował jako konkurent Fox News, znany jest z konserwatywnej linii programowej i poparcia dla byłego prezydenta Donalda Trumpa.

W 2025 roku telewizja zawarła porozumienie ugodowe w wysokości 40 milionów dolarów w związku z zarzutami o zniesławienie dotyczące wyborów prezydenckich w 2020 roku. Stacja sugerowała, że dostawca urządzeń do głosowania, firma Smartmatic, sfałszowała głosowanie wygrane przez Joe Bidena.

Projekt Newsmax Polska wpisuje się w szersze plany ekspansji marki w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Wcześniej Newsmax Balkans wznowił działalność po przerwie i nadaje na podstawie serbskiej koncesji.

Nieoficjalnie: Kuszenie dziennikarzy Republiki

Zdaniem Wirtualnych Mediów, nowy kanał telewizyjny może stanowić dodatkową konkurencję dla prawicowych stacji, takich jak TV Republika czy wPolsce24.

Z nieoficjalnych ustaleń portalu wynika, że Newsmax próbuje pozyskać do współpracy osoby związane telewizją kierowaną przez Tomasza Sakiewicza, także redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" i "Gazety Polskiej Codziennie".

