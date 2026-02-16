Sakiewicz chce, aby prezydent zachęcał do wpłat na Republikę. "Mógłby rozpropagować"

Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta, był w niedzielę gościem w programie "Polityczna Kawa" na antenie TV Republika. – Słyszał pan pewnie apele koalicji rządowej, żeby wyłączyć Telewizję Republika, żeby wyłączyć nam sygnał. Był taki słynny apel Donalda Tuska kiedyś, żeby nie płacić na media publiczne. Teraz oni apelują, żeby nie płacić na Telewizję Republika – zaczął rozmowę Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny stacji.

– Media, które są niezależne w stosunku do rządu Donalda Tuska muszą się borykać z różnego rodzaju problemami, atakami już od dwóch lat – mówił Karol Rabenda. – To, że telewizje są w stanie się utrzymać same, przy wsparciu widzów, to też jest objaw sprzeciwu społecznego – zauważył.

Sakiewicz zwrócił się do współpracownika prezydenta Nawrockiego

– Rozpropagowałem taką ideę "abonamentu obywatelskiego". Przepraszam, że ja się tutaj tak przymówię, ale uważam, że pierwszy obywatel mógłby też to rozpropagować. Jakby pan mógł namówić do tego prezydenta – zwrócił się do Rabendy szef TV Republika.

– Nie chodzi o wielkie pieniądze, ale "abonament obywatelski" to jest taki trochę sprzeciw, przeciwko niszczeniu mediów, również przejęciu mediów publicznych. Po prostu każdy obywatel dobrowolnie płaci "abonament obywatelski". 10 złotych miesięcznie wystarcza na to, żeby stworzyć największą grupę medialną, a nawet stworzyć ogólnoeuropejską telewizję, do której się przymierzamy. Jak będzie trzeba, to odkupimy ten TVN, bo podobno chcą go sprzedać "na spocie". Kto ile da, to oni wezmą, póki to jeszcze działa, bo – jak pan wie – TVN przegrał z nami konkurencję, od półtora roku nie jest w stanie nawet dojść do Telewizji Republika, mówię o ich programie informacyjnym, a i ta główna antena też zaczyna przegrywać z nami – tłumaczył Sakiewicz, po czym – nie czekając na odpowiedź prezydenckiego ministra – zmienił temat.

