Kaczyński apeluje do największej telewizji informacyjnej. "O tym jakoś się nie mówi"

Nie milkną echa kolejnej awantury w Prawie i Sprawiedliwości, jaka wybuchła w piątkowe popołudnie. Wszystko za sprawą słów Ryszarda Terleckiego, który w rozmowie z TVN ostro ocenił zachowanie swojego partyjnego kolegi Sebastiana Kalety. Od tamtej chwili media rozpisują się o podziałach wewnątrz największej formacji w Sejmie. Poza zadeklarowanymi stronnikami PiS, sporo dziennikarzy od dawna pisało, że partia jest bardziej zajęte samym sobą, niż rozliczaniem rządzących. Do tych głosów odniósł się prezes formacji podczas konferencji prasowej.

Kaczyński apeluje do mediów

– Chciałem zaapelować do tych wszystkich mediów, które chcą po prostu mówić prawdę, to w dużej mierze łączy się z pewną życzliwością wobec prawej strony. Otóż bardzo często ostatnio, choćby wczoraj, padają takie zarzuty ze strony dziennikarzy, nawet takich, których osobiście znam, że my się zajmujemy wyłącznie sami sobą, a asumptem są ostatnie wydarzenia, blokada jak się okazało, wysoce skuteczna, różnego rodzaju wewnętrznych, rzeczywiście niepotrzebnych i bardzo szkodliwych i dla Polski i dla partii starć – mówił Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.

Prezes PiS podkreślił, że jego partia jest w obecnej chwili bardzo aktywna, "tylko że o tym jakoś się nie mówi". – Są oczywiście nawet sprawozdania z poszczególnych wystąpień na spotkaniach, są jakieś tam pojedyncze wzmianki, ale o tym, że trwa wielka akcja, o tym właściwie nie ma nic. I stąd apel do państwa, jedna z bardzo ważnych w tej chwili telewizji, największa telewizja informacyjna w Polsce twierdzi, że ogląda ją 10 mln ludzi, bardzo chętnie w to wierzę, tylko to naprawdę jest tak potężny, że warto się zwrócić, żeby ludzie to wiedzieli, bo to jest niezwykle ważne – kontynuował.

Polityk dodał, że członkowie partii niedługo zaczną objazd wszystkich gmin, a kierownictwo ugrupowania przygotowuje program. Obecny na konferencji Mariusz Błaszczak przekazał, że w najbliższą sobotę w Stalowej Woli odbędzie się piąta z kolei konwencja dot. programu Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem wydarzenie ma być poświęcone obronności.

Czytaj też:

Wielka kłótnia w PiS. Kaczyński zadzwonił do BielanaCzytaj też:

Koalicja PiS z partią Brauna? Dosadne słowa Kaczyńskiego