Burza w PiS po nagraniu z Terleckim. "Wszyscy wyciągamy telefony i dzwonimy do Ryszarda"

Sebastiana Kaletę jako jeden z pierwszych wziął w obronę Jacek Sasin. Jak podkreślił, Zbigniew Ziobro jest ofiarą rządzącej koalicji.

"Każdy polityk naszej formacji powinien jednoznacznie bronić atakowanych członków Prawa i Sprawiedliwości oraz mieć w przyszłości odwagę do sprawiedliwych rozliczeń ekipy Tuska. Tak właśnie słusznie i pryncypialnie postąpił Sebastian Kaleta" – napisał.

twitter

Z kolei Mateusz Morawiecki wziął w obronę Terleckiego. "Do wszystkich rozgrzanych głów, które rzuciły się dzisiaj na Ryszarda Terleckiego: dajcie sobie na wstrzymanie, Panowie. Pan Marszałek ma za sobą ogromne doświadczenie i polityczną drogę o jakiej wielu może pomarzyć" – napisał.

twitter

Podobnie uważa Michał Dworczyk. "Marszałek Ryszard Terlecki jest jednym z najbardziej doświadczonych polityków naszej formacji. Zawsze wierny Polsce i PiS, niezależnie od okoliczności czy własnych ambicji. Należy mu się ogromny szacunek, a ataki na niego są zdecydowanie poniżej pasa" – napisał.

W podobnym tonie pisze Olga Semeniuk-Patkowska: "Od Marszałka Ryszarda Terleckiego bardzo wiele się nauczyłam – to doświadczony polityk i przede wszystkim bardzo dobry, uczciwy, szczery człowiek, oddany dla Polski".

Tobiasz Bocheński napisał natomiast: "Wszyscy zgodnie wyciągamy telefony i dzwonimy do Ryszarda Terleckiego, by takie sytuacje się już nie zdarzały".

Jan Kanthak twierdzi, że spór odciąga jedynie uwagę wyborców od sprawy SAFE, która jest KPO 2.0. "Naprawdę nie ma sensu w wypowiedziach dla wrogich mediów odwracać uwagi" – dodał.

"Pan Ryszard znów w TVN. Jak nie Gazeta Wyborcza to TVN. Gratuluję sojuszników!" – komentował z kolei Dariusz Matecki.

twitter

"Prawdziwa dojrzałość to też świadomość kiedy się nie odzywać. Potrzeba uzewnętrzniania każdej myśli i opinii, a szczególnie tych atakujących innych polityków @pisorgpl, powinna być powstrzymana przez rozsądek i wolę zwycięstwa wyborczego" – napisał Michał Moskal.

" Ryszard po co odwracasz uwagę od takich spraw jak KPO 2 czyli funduszu SAFE?" – pyta Kacper Płażyński.

"Czy pan Ryszard w TVNie zdążył wspomnieć o szkodliwym kredycie SAFE, czy miał czas tylko na zwyzywanie Sebastiana Kalety? Co będzie dzisiaj częściej puszczane widzom tej propagandówki? Nasze argumenty o tym kredycie czy ten wulgarny poseł?" – pyta Michał Woś.

Terlecki o zachowaniu Kalety. Nie gryzł się w język

Komentarze polityków PiS odnoszą się do nagrania, opublikowanego w piątek przez TVN24. Widzimy na nim właśnie Ryszarda Terleckiego pytanego przez dziennikarza stacji o niedawne zachowanie swojego partyjnego kolegi Sebastiana Kalety. – Panie marszałku, ale że ten Sebastian Kaleta tak pana tam naprostował? – zapytał reporter. – Gów***rzeria – odparł poseł PiS.

Sprawa dotyczy zaskakującej sytuacji między posłami PiS w roli głównej, która rozegrała się przed kilkoma dniami na sejmowym korytarzu. Dziennikarka TVN Arleta Zalewska zwróciła się tam do Terleckiego z prośbą o komentarz ws. decyzji sejmowej komisji regulaminowej, która postanowiła we wtorek, że Zbigniew Ziobro zostanie ukarany naganą za liczne nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach Sejmu. Przypomnijmy, że decyzja ta może być początkiem drogi do odebrania politykowi PiS diety poselskiej oraz obniżenia do 1/10 jego uposażenia poselskiego.

Pytany o to, czy zabrałby byłemu ministrowi sprawiedliwości pieniądze za to, że nie przychodzi do Sejmu, Terlecki odparł: "No, jak nie przychodzi, to trudno". Dziennikarka nie dawała za wygraną i dopytała wprost, czy w takiej sytuacji powinny być ucięte uposażenie i dieta. Tu poseł przyznał, że nie wie, jak sprawa ta jest regulowana przez przepisy. W tym momencie do rozmowy nieoczekiwanie włączył się inny poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. – Może pan się w tej sprawie nie wypowiada – powiedział parlamentarzysta.

Czytaj też:

Terlecki o zachowaniu Kalety: Gów***rzeriaCzytaj też:

W PiS znów wrze: Jaki uderza w Terleckiego. "To prawdziwe dno"