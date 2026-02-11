Zaskakujące zachowanie posła PiS. Nagle przerwał Terleckiemu

Zaskakująca sytuacja z posłami Prawa i Sprawiedliwości w roli głównej miała miejsce na sejmowym korytarzu. Dziennikarka TVN Arleta Zalewska zwróciła się tam do Ryszarda Terleckiego z prośbą o komentarz ws. decyzji sejmowej komisji regulaminowej, która postanowiła we wtorek, że Zbigniew Ziobro zostanie ukarany naganą za liczne nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach Sejmu. Przypomnijmy, że decyzja ta może być początkiem drogi do odebrania politykowi PiS diety poselskiej oraz obniżenia do 1/10 jego uposażenia poselskiego.

Kaleta wtrącił się w rozmowę Terleckiego z dziennikarką. "Może pan się w tej sprawie nie wypowiada"

Pytany o to, czy zabrałby byłemu ministrowi sprawiedliwości pieniądze za to, że nie przychodzi do Sejmu, Terlecki odparł: "No, jak nie przychodzi, to trudno". Dziennikarka nie dawała za wygraną i dopytała wprost, czy w takiej sytuacji powinny być ucięte uposażenie i dieta. Tu poseł przyznał, że nie wie, jak sprawa ta jest regulowana przez przepisy.

W tym momencie do rozmowy nieoczekiwanie włączył się inny poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

– Może pan się w tej sprawie nie wypowiada – powiedział parlamentarzysta. Wyraźnie zaskoczona sytuacją dziennikarka zwróciła Kalecie uwagę, że rozmawia z Ryszardem Terleckim. – Ale ja chciałbym wypowiedzieć się w tej sprawie – odparł.

– No ciekawe. Może się coś dowiemy – zareagował Terlecki.

Kaleta: Ziobro jest obiektem represji politycznych

– Pan minister Ziobro jest obiektem represji politycznych, o czym pan poseł pewnie wie – zaczął Kaleta. Wtedy dziennikarka podkreśliła, że jej pytanie nie dotyczy sprawy prokuratorskiej, a nieobecności w Sejmie. Były wiceminister sprawiedliwości wyraził tu przekonanie, że Ziobro powinien otrzymywać diety i uposażenie, ponieważ przyczyny dla których fizycznie nie pojawia się w Sejmie są przyczynami obiektywnymi, od niego niezależnymi. – Bo jest obiektem represji politycznych – tłumaczył Kaleta.

– No i mamy odpowiedź – podsumował wypowiedź swojego partyjnego kolegi Ryszard Terlecki.

