"Jedyny środek". Prokuratura żąda ENA dla Ziobry

Kilka dni temu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, m.in. z uwagi na ukrywanie się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Z kolei w piątek 6 lutego Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o poszukiwaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry listem gończym. Działania w tym zakresie ma prowadzić Komenda Stołeczna Policji. List z wizerunkiem i danymi polityka Prawa i Sprawiedliwości został już opublikowany na stronie KSP.

We wtorek prokurator zwrócił się do SO w Warszawie o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości. Jak przekonywał prokurator Przemysław Nowak, wydanie ENA "jest konieczne i proporcjonalne".

– W ocenie prokuratura jest to jedyny środek, który na tym etapie postępowania umożliwia przeprowadzenie z podejrzanym czynności procesowych, w tym ogłoszeniu mu zarzutów popełnienia 26 przestępstw. Żaden inny środek na tym etapie nie jest w stanie zapewnić prawidłowego dalszego toku tego postępowania w tym zakresie – stwierdził śledczy.

Przypomnijmy, że śledczy chcą postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów, w tym założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości oraz współudziału w przywłaszczeniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Były minister otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Władze w Budapeszcie uznały, że w Polsce grożą mu bowiem prześladowania polityczne.

Ziobro: Nie mają wyjścia

Były minister sprawiedliwości stwierdza, że Tusk "zebrał wokół siebie straceńców jak Waldemara Żurka czy Romana Giertycha, którzy bez wahania wykonują jego przestępcze polecenia".

– Z tej drogi nie mają już powrotu. I Tusk, i jego wataha doskonale wiedzą, że ich działania to ciężkie przestępstwa i gdy stracą władzę, konsekwencje prawne zrujnują ich życie na długie lata – uważa polityk.

