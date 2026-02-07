Ziobro zadzwonił na policję. "Linia jest zajęta"

W czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, m.in. z uwagi na ukrywanie się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Z kolei w piątek prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o poszukiwaniu byłego ministra sprawiedliwości listem gończym. Działania w tym zakresie ma prowadzić Komenda Stołeczna Policji. List z wizerunkiem i danymi Ziobry został już opublikowany na stronie KSP.

"Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, są proszone o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji, tel. 47 72 37 657, adres mailowy: [email protected], numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji" – podano.

Ziobro zadzwonił pod numer z listu gończego

Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny. W piątek wieczorem polityk Prawa i Sprawiedliwości gościł – za pomocą łączy internetowych – w Telewizji Republika. Podczas programu na żywo były minister sprawiedliwości próbował dodzwonić się na numer z listu gończego, jednak nikt nie odbierał. Wreszcie, po kilku próbach, udało się dodzwonić do policyjnej centrali. – Dzień dobry, dodzwoniliście się państwo do jednostki policji. Proszę czekać na połączenie – przekazała automatyczna sekretarka. – Przepraszamy, w chwili obecnej linia jest zajęta – poinformowano po chwili.

– W całej Polsce dzwonią w sprawie Ziobry, poszukiwanego listem gończym. Tylko problem polega na tym, że prawo mówi, iż (...) list gończy ma zastosowanie tylko i wyłącznie na terenie Polski, a jeżeli chce się kogoś poszukiwać za granicą, to się stosuje europejski nakaz aresztowania – drwił na antenie Republiki Ziobro.

– Po drugie, warunkiem zastosowania listu gończego jest stwierdzenie, że organa nie znają miejsca pobytu osoby poszukiwanej. To literalnie wynika z zapisów Kodeksu postępowania karnego. A mój pobyt znają, nawet precyzyjny, ponieważ jest w aktach spraw przesłanych przez moich adwokatów. To pokazuje kompromitację tych ludzi – skomentował.

Prokuratura zapowiada kolejny krok ws. Ziobry

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przyznał, że wydany za byłym ministrem sprawiedliwości list gończy będzie prawdopodobnie nieskuteczny. – W tym znaczeniu, że tą metodą nie doprowadzimy do zatrzymania podejrzanego i poniekąd zmuszenia go do udziału w czynnościach procesowych – wyjaśnił.

– Rozmawiałem z prokuratorem. Powiedział, że w przyszłym tygodniu, (...) jeśli nic się nie zmieni, wystąpi do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania – poinformował.

