To nie koniec. Prokuratura zapowiada kolejny krok ws. Ziobry

W czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, m.in. z uwagi na ukrywanie się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. W piątek z kolei prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o poszukiwaniu byłego ministra sprawiedliwości listem gończym. Działania w tym zakresie ma prowadzić Komenda Stołeczna Policji.

– Podstawą tej decyzji było ustalenie, iż podejrzany Zbigniew Ziobro ukrywa się – podkreślił podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Jak dodawał, fakt ukrywania się jest w ocenie prokuratury "w zasadzie bezsporny".

Według Nowaka, wszczęcie poszukiwań na podstawie listu gończego jest krokiem naturalnym i standardowym w tego rodzaju sprawach oraz w takich okolicznościach.

Ziobro poszukiwany. Będzie wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania

Z informacji przekazanych przez rzecznika PK wynika, że to na tym nie kończą się działania śledczych ws. próby doprowadzenia Ziobry przed wymiar sprawiedliwości. Przemysław Nowak przyznał bowiem, że wydany za byłym ministrem sprawiedliwości list gończy będzie prawdopodobnie nieskuteczny.

– W tym znaczeniu, że tą metodą nie doprowadzimy do zatrzymania podejrzanego i poniekąd zmuszenia go do udziału w tych czynnościach procesowych – wyjaśnił i poinformował: "Rozmawiałem z prokuratorem, powiedział, że w przyszłym tygodniu, w tych okolicznościach, które mamy, jeśli nic się nie zmieni, wystąpi do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania".

Były minister z azylem na Węgrzech

Przypomnijmy, że śledczy chcą postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów, w tym założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości oraz współudziału w przywłaszczeniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Były minister otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Władze w Budapeszcie uznały, że w Polsce grożą mu bowiem prześladowania polityczne.

