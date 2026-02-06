"Chamstwo i nękanie". Woś pokazał SMS-y od Koteckiej

W czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Wniosek w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości złożyła Prokuratura Krajowa związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy chcą postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów.

Temat aresztu dla Zbigniewa Ziobry został poruszony na antenie TVP Info w programie Doroty Wysockiej-Schnepf. Prowadząca usiłowała skontaktować się z byłym ministrem sprawiedliwości. Gdy to się nie udało, dziennikarka spróbowała dodzwonić się do... żony polityka PiS.

– Biuro prasowe PiS-u nie odpowiada więc spróbujemy przez małżonkę Patrycję Kotecką-Ziobro. Próbujemy teraz dzwonić do niej – powiedziała Wysocka-Schnepf. Zachowanie prowadzącej wywołało oburzenie polityków PiS i internautów.

Woś pokazał wiadomości

Poseł PiS Michał Woś ujawnił wymianę SMS-ową między redakcją programu "Niebezpieczne związki" a Kotecką. Okazało się, że żona byłego szefa MS już wcześniej wyraźnie odmówiła rozmowy.

"Arcykapłanka na wizji dzwoni nocą do żony Zbigniewa Ziobry, mimo że PRZED PROGRAMEM Patrycja Kotecka WYRAŹNIE odmówiła rozmowy. Mieli to na piśmie. I co? Zadzwonili na żywo. Chamstwo i nękanie. Standardy czystej wody w likwidacji" – oburza się Woś.

"Szanowna Pani. Za moim pośrednictwem można umówić posłów Jakiego, Ozdobę i Obajtka, dla których pracuję. W sprawie Zbigniewa Ziobry proszę kontaktować się drogą formalną, przez biuro prasowe PiS. Poza tym mój mąż nie ma żadnych niezabezpieczonych związków, mają je ci, którzy go prześladują. Zachęcam do zrobienia programu o związkach Romana Giertycha z Polnordem. Chyba że macie zakaz?" – taką wiadomość napisała Kotecka-Ziobro.

"A czy Pani nie zdecydowałaby się przyjąć zaproszenia do naszego programu na dzisiejszy wieczór?" – dopytywano.

